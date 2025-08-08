लॉरेंस के टारगेट पर कपिल शर्मा क्यों? बॉलीवुड में D की जगह लेने के लिए दहशत

बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान के करीबियों पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की फायरिंग रुक ही नहीं रही है. एक महीने के भीतर मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में स्थित रेस्टोरेंट पर दो बार फायरिंग हुई है. इस घटना को लेकर अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्म 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई' का यह संवाद बिलकुल सटीक बैठता है 'सही और गलत के बीच चुनना आसान होता है, दो गलत लोगों के बीच चुनना बहुत मुश्किल.

फिल्म में मुंबई अंडरवर्ल्ड में सुल्तान मिर्जा के असर को कम होते हुए और शोएब का उदय होते हुए दिखाया गया है, ठीक इसी तरह मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में लॉरेंस बिश्नोई गैंग दहशत कायम कर डी कंपनी की जगह लेने को बेताब दिखाई दे रहा है. महीने भर में दो बार फायरिंग की घटना के बाद बॉलीवुड में डर का माहौल है.

इस हमले के बाद लॉरेंस ग्रुप के गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है और हैरी बॉक्सर ने एक ऑडियो जारी किया है. ऑडियो में धमकी देते हुए हैरी बॉक्सर ने कहा है 'जो सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा, ' यानी सलमान खान का करीबी होना कपिल शर्मा के लिए जान की आफत बन गया है. ऑडियो में हैरी बॉक्सर ने पूरी इंडस्ट्री को धमकाते हुए क्या कहा है. कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर पहले और अब फायरिंग इसलिए हुई है, क्योंकि इसने सलमान खान को अपने शो के उद्घाटन पर बुलाया था. अगली बार जो भी डायेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार होगा, इन सबको वार्निंग नहीं देंगे. अब सीधी गोली छाती पर चलेगी. हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा.

अगर सलमान के साथ किसी ने भी काम किया. चाहे छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे उसको, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा मारने के लिए, हम उसको मार देंगे. अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद अपनी मौत का जिम्मेदार होगा

जानें किसने ली जिम्मेदारी

इससे पहले गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पोस्ट में फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा था. "जय श्री राम” आज तो कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में फायरिंग हुई है. इसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों ते लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं. इसको हमने कॉल की थी. इसको रिंग नहीं सुनाई पड़ी तो कार्रवाई करनी पड़ी. अब भी रिंग नहीं सुनाई देगी तो नेक्स्ट कार्रवाई जल्दी ही मुंबई में करेंगे.

दोनों गैंगस्टर विदेश में बैठे है.

हैरी बॉक्सर वो गैंगस्टर है जिसने लॉरेंस गैंग से रोहित गोदारा के अलग होने के बाद उसकी जगह ली है वह राजस्थान का रहने वाला है. हैरी बॉक्सर अच्छा बॉक्सर रह चुका है. इस पर एक्सटॉर्शन के कई केस दर्ज हैं. वहीं गोल्डी ढिल्लों ने लॉरेंस गैंग में गोल्डी बरार की जगह ली है. वह श्री मुक्तसर साहिब शहर, पंजाबू का रहने वाला है. गोल्डी ढिल्लों और हैरी बॉक्सर दोनों विदेश में बैठे हुए हैं.

बिश्नोई गैंग और सलमान खान की दुश्मनी पुरानी

काले हिरण के शिकार मामले को लेकर बिश्नोई गैंग और सलमान खान के बीच दुश्मनी पुरानी है और जो भी सलमान खान के करीबी होते हैं, बिश्नोई गैंग उनपर हमले करता है, और इस बात के सबूत कई बार सामने आए हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो शख्स विक्की गुप्ता और सागर पाल ने बाइक से आकर 5 राउंड फायरिंग की, एक गोली घर की दीवार पर लगी. दोनों हमलावरों को बाद में गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया गया. लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ली.

बाबा सिद्दिकी की हुई थी हत्या

अजित पवार गुट की NCP के नेता बाबा सिद्दिकी की उनके बेटे के ऑफिस के बाहर तीन शूटरों ने छह राउंड गोलियां फायर कर हत्या कर दी थी. शुभम लोनकर को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया. 4590 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने कुल 29 लोगों को आरोपी बनाया है. इसमें 26 लोग गिरफ्तार हैं जबकि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई समेत तीन आरोपी वांडेट हैं, चार्जशीट के अनुसार, अनमोल बिश्नोई ने डर और प्रभुत्व स्थापित करने के इरादे से सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची. बाबा सिद्दिकी सलमान खान के बेहद करीबी थे.

10 जुलाई को कैप्स कैफे पर हुई थी फायरिंग

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में स्थित कपिल के कैप्स कैफे पर 10 जुलाई को फायरिंग की गई थी. इसमें कैफे के बाहर एक कार में बैठा व्यक्ति गाड़ी के अंदर से लगातार फायरिंग करते दिख रहा है. इसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लाडी ने ली थी. हरजीत सिंह NIA की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल है और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है. हालांकि बाद में BKI ने कहा था कि हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है.

कपील शर्मा के कैफे पर चली 6 गोलियां

एक महीने के भीतर कपिल के कैफे पर दोबारा फायरिंग हुई, कैफे की खिड़कियों में 6 गोली के निशान और शीशा टूटा मिला, घटना के वक्त कैफे बंद था. इसका एक वीडियो भी सामने आया, इसमें एक हमलावर कार में बैठकर फायरिंग का वीडियो बना रहा था, जबकि ग्रीन टी शर्ट पहना हुआ दूसरा हमलावर कार से बाहर निकल कर फायरिंग कर रहा था. करीब 6 गोलियां कैप्स कैफे पर दागी गईं. इसके बाद बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली. इनके अलावा पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो और गिप्पी ग्रेवाल पर भी बिश्नोई गैंग हमले करवा चुका है. इन सबमें एक बात कॉमन है, ये सब एक्टर सलमान खान के दोस्त हैं।

कपील शर्मा से पुलिस ने की थी पुछताछ

पहली गोलीबारी की घटना के बाद, मुंबई क्राइम ब्रांच ने कपिल शर्मा से पूछताछ की थी और यह पता लगाने की कोशिश की थी कि क्या उन्हें इस गिरोह से कभी कोई धमकी या जबरन वसूली का कॉल आया था, जिस पर कपिल शर्मा ने जवाब दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था. इसके अलावा कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया में समर्थन के लिए अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया था, और कहा था कि वे डरने वाले नहीं हैं और शांति और सुरक्षा के पक्ष में मजबूती से खड़े रहेंगे. दूसरी बार फायरिंग के बाद भी कपिल शर्मा अपने कॉमेडी शो की शूटिंग कर रहे हैं.

कपिल शर्मा और सलमान खान की सुरक्षा बढ़ी

धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा और सलमान खान की सुरक्षा को और सख्त कर दिया है. सलमान पहले से ही हाई सिक्योरिटी में हैं और हाल ही में उन्होंने एक बुलेटप्रूफ कार भी खरीदी है.