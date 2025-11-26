वहां की पुलिस के पास पावर नहीं...; कनाडा में रेस्तरां पर तीन बार हुई फायरिंग पर पहली बार बोले कपिल शर्मा

Kapil Sharma Talk About Canada Cafe Shooting Incident: मुंबई में कपिल शर्मा की आने वाली फिल्म ‘किस किस को प्यार करूं 2' का ट्रेलर लॉन्च पर कपिल शर्मा पूरी स्टार कास्ट के साथ पहुंचे. प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान कपिल शर्मा से उनके कनाडा स्थित रेस्टोरेंट पर हुई फायरिंग को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने खुलकर प्रतिक्रिया दी. कनाडा स्थित उनके रेस्टोरेंट पर हुई फायरिंग काफी सुर्खियों में रही थी. जिस पर अब कपिल शर्मा ने चुप्पी तोड़ी है.

फायरिंग पर क्या बोले कपिल शर्मा?

इस दौरान कपिल शर्मा ने कहा, 'यह इंसिडेंट कनाडा में हुआ… वैंकूवर में… और आई थिंक तीन बार वहां पर फायरिंग हुई. मुझे लगता है वहां के जो रूल्स हैं, उनके हिसाब से शायद पुलिस के पास इतनी पावर नहीं है कि वह इस तरह की चीज को कंट्रोल कर पाए. लेकिन जब हमारा यह केस हुआ, तो यह केस फेडरल में चला गया. जैसे यहां हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वैसे ही वहां कनाडा की पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हुई.'

पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम से नाराज कपिल!

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि ऊपर वाला जो करता है, उसके पीछे की कहानी हम समझ नहीं पाते. बहुत लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि वहां पहले से इस तरह की कई घटनाएं होती रही हैं. लेकिन जब हमारे कैफे पर फायरिंग हुई, तो वह बड़ी खबर बन गई. अब वहां की पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में सुधार लाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा, ‘मेरा मानना है कि भगवान जो भी करते हैं, हमें उसके पीछे की कहानी नहीं पता चलती है. मुझे कनाडा से बहुत से लोगों के कॉल आए जिन्होंने मुझे बताया कि पहले भी बहुत कुछ हो रहा था. लेकिन मेरे कैफे में फायरिंग के बाद यह एक खबर बन गई. अब वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. मैंने तो मुंबई या हमारे देश में कभी असुरक्षित महसूस नहीं किया. मुंबई जैसा कोई दूसरा शहर नहीं है.’