कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर फिर हुई फायरिंग, आखिर कौन पड़ा कॉमेडियन के पीछे? वीडियो शेयर कर अब इस गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

Kapil Sharma Canada Cafe Firing: फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा के सरे शहर में स्थित कैफे पर एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है. ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कपिल के कैफे को निशाना बनाया गया हो. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो हुआ है, जिसमें कुछ लोग एक कार में बैठकर कैफे की तरफ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं. यह घटना एक महीने के अंदर दूसरी बार हुई है. इस हमले की जिम्मेदारी अब गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ अपना संबंध बताते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दावा किया कि हमला उसी के गिरोह ने किया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

हालांकि अभी तक इस फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है. स्थानीय पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. कपिल शर्मा की तरफ से भी अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान या फिर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. बता दें कि गोल्डी ढिल्लों खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताता है. एक पोस्ट करते हुए लिखा कि 'राम राम सभी भाइयों को.. आज जो फायरिंग कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर सरे में हुई, उसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है.' हमने इसको (संभवत: टारगेट को) कॉल की थी, इसको रिंग नहीं सुनाई दी तो कार्रवाई करनी पड़ी. अब भी रिंग नहीं सुनेगा तो अगली कार्रवाई जल्द ही मुंबई में करेंगे.

कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का वीडियो देखें

महीने में दूसरी बार हुई फायरिंग

बता दें कि इससे पहले 10 जुलाई को कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर फायरिंग हुई थी. इसका वीडियो भी सामने आ गया था. हमलावर ने कार से पिस्टल निकाली और 10-12 राउंड फायरिंग शुरू कर दी थी. पिछली बार फायरिंग के लिए खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने जिम्मेदारी ली थी. हरजीत सिंह हड्डी का नाम NIA की मोस्ट वांटेड आतंकवादी की लिस्ट में शामिल है.