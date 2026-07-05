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2 महीने से दर्द में थीं कपिल शर्मा की 'पत्नी', सर्जरी करवाने के बाद एक्ट्रेस ने दी हेल्थ अपडेट, बोलीं- 'मेरे पेट पर तीन निशान...'

कपिल शर्मा शो फेम एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती ने हाल ही में अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें एंडोमेट्रियोसिस नाम की गंभीर बीमारी थी, जिसके कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ी है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 05, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:34 PM IST
2 महीने से दर्द में थीं कपिल शर्मा की 'पत्नी', सर्जरी करवाने के बाद एक्ट्रेस ने दी हेल्थ अपडेट, बोलीं- 'मेरे पेट पर तीन निशान...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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