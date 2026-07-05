2 महीने से दर्द में थीं कपिल शर्मा की 'पत्नी', सर्जरी करवाने के बाद एक्ट्रेस ने दी हेल्थ अपडेट, बोलीं- 'मेरे पेट पर तीन निशान...'

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती लंबे समय से सोशल मीडिया से गायब थीं. मगर हाल ही में उन्होंने वापसी की है और आते ही उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहद मुश्किल दौर का खुलासा किया है. 'द कपिल शर्मा शो' में अपनी दमदार कॉमिक टाइमिंग से ऑडियंस का दिल जीतने वाली सुमोना पिछले दो महीनों से सोशल मीडिया से पूरी तरह गायब थीं. अब उन्होंने बताया कि इस दौरान वो एंडोमेट्रियोसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, जिसके कारण उन्हें सर्जरी भी करानी पड़ी. एक्ट्रेस ने कहा कि ये समय उनके लिए फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से बेहद मुश्किल था. लेकिन अब वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही हैं और धीरे-धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट रही हैं.
सुमोना ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए बताया कि 4 मई को उनकी एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी हुई थी. उन्होंने आगे लिखा कि कई सालों से वो दवाओं और इलाज से इस बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थीं. लेकिन समय के साथ उनकी परेशानी बढ़ती चली गई.
एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में आगे बताया कि डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी थी, जिसे मानकर उन्होंने सर्जरी करवाई. एक्ट्रेस ने बताया कि ऑपरेशन के बाद उन्होंने पूरे दो महीने सिर्फ अपनी रिकवरी पर ध्यान दिया. उन्होंने कहा कि अब उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है और वो खुद को स्वस्थ महसूस कर रही हैं. उन्होंने ये भी कहा कि इस सफर ने उन्हें धैर्य रखना और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना सिखाया है.
सुमोना ने अपने पोस्ट में डॉक्टर और पूरी मेडिकल टीम का दिल से धन्यवाद भी किया. उन्होंने लिखा कि डॉक्टर और उनकी टीम उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं. उन्होंने सिर्फ इलाज ही नहीं किया, बल्कि उनके दर्द और दिमागी स्थिति को भी अच्छी तरह समझा. सुमोना ने साफ कहा कि वो ये पोस्ट किसी की दया पाने के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि इसलिए शेयर कर रही हैं ताकि लोग समझ सकें कि ऐसी बीमारी से गुजरना कितना मुश्किल हो सकता है.
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि कैसे इस बीमारी ने उनकी सोच बदल दी. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी आया था, जब वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया ऐप्स को हमेशा के लिए छोड़ने का मन बना चुकी थीं. हालांकि, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं, बल्कि उनके काम, परिवार, दोस्तों और लोगों से जुड़े रहने का जरिया भी है. अब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव कम्युनिटी बनाने के लिए करना चाहती हैं.
एक्ट्रेस ने अपने सपने के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि उनका सपना है कि महिलाएं सोशल मीडिया पर अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एंडोमेट्रियोसिस, पेरिमेनोपॉज, फिटनेस, ट्रैवल, किताबों और पालतू जानवरों जैसे टॉपिक पर खुलकर बात कर सकें.
पोस्ट के आखिर में सुमोना ने अपनी सर्जरी के बाद के एक्सपीरियंस को इमोशनल अंदाज में शेयर किया. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद उनके पेट पर तीन निशान रह गए हैं. कई बार उन्हें देखकर मन उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाती हैं कि ये निशान उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उस बड़ी लड़ाई की जीत का सबूत हैं जिसे उन्होंने हिम्मत से लड़ा है. उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ एक्सपीरियंस, समझ और जिंदगी के लिए आभार भी बढ़ता है.