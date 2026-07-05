2 महीने से दर्द में थीं कपिल शर्मा की 'पत्नी', सर्जरी करवाने के बाद एक्ट्रेस ने दी हेल्थ अपडेट, बोलीं- 'मेरे पेट पर तीन निशान...'

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती लंबे समय से सोशल मीडिया से गायब थीं. मगर हाल ही में उन्होंने वापसी की है और आते ही उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहद मुश्किल दौर का खुलासा किया है. 'द कपिल शर्मा शो' में अपनी दमदार कॉमिक टाइमिंग से ऑडियंस का दिल जीतने वाली सुमोना पिछले दो महीनों से सोशल मीडिया से पूरी तरह गायब थीं. अब उन्होंने बताया कि इस दौरान वो एंडोमेट्रियोसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, जिसके कारण उन्हें सर्जरी भी करानी पड़ी. एक्ट्रेस ने कहा कि ये समय उनके लिए फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से बेहद मुश्किल था. लेकिन अब वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही हैं और धीरे-धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट रही हैं.