पंजाब की बाढ़ के लिए Video बना बुरे फंसे कपिल शर्मा, सोशल मीडिया पर लगी लताड़

नई दिल्‍ली: कॉमेडियन कपिल शर्मा सोशल मीडिया पर अक्‍सर विवादों का शिकार होते रहते हैं. कभी अपने किसी ट्वीट के लिए तो कभी अपने किसी बयान के लिए. लेकिन गुरूवार को कपिल ने बाढ़ पीड़ि‍तों के लिए एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया कि तारीफ की जगह उनकी जमकर किरकिरी हो गई. इस समय देश के कई राज्‍य बाढ़ की चपेट में हैं और लाखों लोगों को इसके चलते बेघर होना पड़ रहा है. लेकिन कपिल शर्मा ने कुछ देर पहले अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ पंजाब की बाढ़ पर बात करते हुए एक वीडियो शेयर कर दिया. इस वीडियो में कपिल पंजाब में आई बाढ़ के बाद वहां के लोगों की मदद की अपील करते दिख रहे हैं.

कुछ देर पहले ही शेयर किए गए इस वीडियो के कैप्‍शन में कपिल ने लिखा, 'पंजाब बाढ़ के लिए अपील: कृपया अपने भाइयों और बहनों की मदद के लिए आगे आएं.'

लेकिन कपिल ने जैसे ही यह वीडियो शेयर किया, लोगों ने उन्‍हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कपिल से सवाल कर दिया कि देश के कई और हिस्‍सा बाढ़ से बुरी तरह जूझ रहे हैं लेकिन उन्‍हें सिर्फ पंजाब की ही याद आई. एक यूजर ने लिखा, 'कपिल जी, जब बाढ़ हमारे महाराष्‍ट्र के सांगली, कोल्‍हापुर में आई तो किसी ने आवाज नहीं उठाई. जिस महाराष्‍ट्र के दम पर पूरा इंडिया पलता है, हमारी फिल्‍म इंडस्‍ट्री जहां है, वो अपना महाराष्‍ट्र ही है. जहां आकर आप अपना सपना पूरा करते हैं.' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'जब महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, असम, बिहार और केरल में बाढ़ आई तब कहा थे..' तो एक यूजर ने कपिल को याद दिला दिया कि आपका शो सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे भारत में आता है, आपको सब के लिए सपोर्ट करना चाहिए.

Is your programme shown only in Punjab?

Did you appreciate the Army doing commendable work of rescue in the whole of India?

Only Khalsa, how divisive

— bulbul sharma m. (@bulbulsharma_m) August 22, 2019