डोली उठी, दुर्घटना घटी! फिर कपिल शर्मा की 4 शादियां बनेंगी आफत? किस किसको प्यार करूं 2 बॉक्स ऑफिस पर इस दिन मचाएगी धमाल

Kis Kisko Pyaar Karoon 2: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए है. हाल ही में कपिल के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार फायरिंग हुई थी. इसी बीच कॉमेडियन अपनी अपकमिंग फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' को लेकर भी चर्चा में आ गए हैं. जल्द ही एक्टर इस कॉमेडी फिल्म में नजर आने वाले है. कपिल के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हैं. कपिल शर्मा अपनी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के साथ धमाकेदार वापसी कर रहे हैं, जिसमें दर्शकों को इस बार दोगुना मजा देखने को मिलेगा.

'किस किसको प्यार करूं 2' रिलीज डेट

हाल ही में कपिल शर्मा का एक पोस्टर सामने आया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट को देख फैंस की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई है. कपिल शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी अपकमिंग फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' का पोस्टर जारी किया है और बताया कि उनकी फिल्म थिएटर में कब दस्तक देने वाली है. 23 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर कपिल ने 'किस किसको प्यार करूं 2' का वीडियो शेयर किया और रिलीज डेट अनाउंस की. इसके साथ एक्टर ने चारों हीरोइनों के चेहरे भी रिवील कर दिए हैं.

कपिल शर्मा ने शेयर किया मोशन पोस्टर

कपिल शर्मा ने एक मोशन पोस्टर शेयर किया. जिसमें लिखा 'डोली उठी, दुर्घटना घटी.' शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा 'डबल कन्फ्यूजन, चार गुना फन.' किस किसको प्यार करूं 2 हंसी का धमाका 12 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में होगा. कपिल शर्मा की फिल्म का ये मोशन पोस्टर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है. हर कोई इस पर जमकर रिएक्ट कर रहा है. दर्शकों में फिल्म का काफी बज देखने को मिल रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि कपिल की मूवी में मनजोत सिंह, हीरा वारीना, त्रिधा चौधरी, परुल गुलाटी और आयशा खान जैसे सितारे नजर आएंगे.

10 साल बाद आ रहा सीक्वल

बता दें कि कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' साल 2015 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और अब 10 साल बाद इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है. इस फिल्म को अब्बास-मस्तान ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में कपिल का किरदार कई महिलाओं के बीच जिंदगी को संभालने की कोशिश करता है, जिसमें वो बार-बार फंस जाता है. इस फिल्म में दर्शकों का दिल जीत लिया था. इस फिल्म के सीक्वल के डायरेक्शन की जिम्मेदारी अब्बास-मस्तान ने लेखक अनुकल्प गोस्वामी को सौंपी है, जो पहली फिल्म के को-राइटर थे.