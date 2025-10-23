Advertisement
trendingNow12972488
Hindi Newsबॉलीवुड

डोली उठी, दुर्घटना घटी! फिर कपिल शर्मा की 4 शादियां बनेंगी आफत? किस किसको प्यार करूं 2 बॉक्स ऑफिस पर इस दिन मचाएगी धमाल

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 : कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा एक बार फिल्म अपने फैंस के लिए धमाकेदार फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' लाने को तैयार है. इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. फैंस के लिए फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे सुनकर आपकी खुशी सातवें आसमान पर पहुंच जाएगी. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 23, 2025, 03:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किस किसको प्यार करूं 2
किस किसको प्यार करूं 2

Kis Kisko Pyaar Karoon 2: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए है. हाल ही में कपिल के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार फायरिंग हुई थी. इसी बीच कॉमेडियन अपनी अपकमिंग फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' को लेकर भी चर्चा में आ गए हैं. जल्द ही एक्टर इस कॉमेडी फिल्म में नजर आने वाले है. कपिल के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हैं. कपिल शर्मा अपनी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के साथ धमाकेदार वापसी कर रहे हैं, जिसमें दर्शकों को इस बार दोगुना मजा देखने को मिलेगा.    

'किस किसको प्यार करूं 2' रिलीज डेट
हाल ही में कपिल शर्मा का एक पोस्टर सामने आया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट को देख फैंस की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई है. कपिल शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी अपकमिंग फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' का पोस्टर जारी किया है और बताया कि उनकी फिल्म थिएटर में कब दस्तक देने वाली है. 23 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर कपिल ने 'किस किसको प्यार करूं 2' का वीडियो शेयर किया और रिलीज डेट अनाउंस की. इसके साथ एक्टर ने चारों हीरोइनों के चेहरे भी रिवील कर दिए हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कपिल शर्मा ने शेयर किया मोशन पोस्टर
कपिल शर्मा ने एक मोशन पोस्टर शेयर किया. जिसमें लिखा 'डोली उठी, दुर्घटना घटी.' शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा 'डबल कन्फ्यूजन, चार गुना फन.' किस किसको प्यार करूं 2 हंसी का धमाका 12 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में होगा. कपिल शर्मा की फिल्म का ये मोशन पोस्टर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है. हर कोई इस पर जमकर रिएक्ट कर रहा है. दर्शकों में फिल्म का काफी बज देखने को मिल रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि कपिल की मूवी में मनजोत सिंह, हीरा वारीना, त्रिधा चौधरी, परुल गुलाटी और आयशा खान जैसे सितारे नजर आएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

10 साल बाद आ रहा सीक्वल
बता दें कि कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' साल 2015 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और अब 10 साल बाद इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है. इस फिल्म को अब्बास-मस्तान ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में कपिल का किरदार कई महिलाओं के बीच जिंदगी को संभालने की कोशिश करता है, जिसमें वो बार-बार फंस जाता है. इस फिल्म में दर्शकों का दिल जीत लिया था. इस फिल्म के सीक्वल के डायरेक्शन की जिम्मेदारी अब्बास-मस्तान ने लेखक अनुकल्प गोस्वामी को सौंपी है, जो पहली फिल्म के को-राइटर थे. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Kapil SharmaKis Kisko Pyaar Karoon 2

Trending news

'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था