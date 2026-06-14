सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म ‘गदर: एक प्रेमकथा’ को रिलीज हुए भले ही 25 साल हो चुके हों, लेकिन आज भी ये फिल्म लोगों के दिलों में उतनी ही खास जगह बनाए हुए है. फिल्म की कहानी, दमदार डायलॉग और इमोशनल सीन्स ने इसे हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दिया. इसी मौके पर फिल्म से जुड़े कई पुराने किस्से एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में से एक किस्सा कॉमेडियन कपिल शर्मा से जुड़ा हुआ है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है.
फिल्म के 25 साल पूरे होने के बाद इसके शूटिंग से जुड़े पुराने एक्सपीरियंस और किस्से लगातार खबरों में वायरल हो रहे हैं. ऑडियंस और फैंस इस फिल्म को लेकर अपनी यादें शेयर कर रहे हैं. इसी बीच एक ऐसा किस्सा सामने आया है, जिसमें कपिल शर्मा का नाम जुड़ा हुआ है. दिलचस्प बात ये है कि कपिल शर्मा फिल्म में नजर नहीं आए थे, लेकिन फिर भी उनका कनेक्शन इस फिल्म से है.
इस चौंकाने वाले किस्से का खुलासा तब हुआ जब फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कपिल शर्मा भी इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले थे. लेकिन एक घटना के चलते वो फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए, टीनू वर्मा ने मुकेश खन्ना के साथ बातचीत में इस पुराने किस्से को शेयर कर किया, जिसने सबको चौंका दिया.
टीनू वर्मा ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टेशन पर एक क्राउड सीन शूट करना था. इस सीन में सभी कलाकारों और जूनियर आर्टिस्ट्स को ट्रेन की तरफ दौड़ने को कहा गया था. जैसे ही एक्शन बोला गया, ज्यादातर लोग ट्रेन की तरफ दौड़े, लेकिन एक लड़का उल्टी दिशा में भागने लगा. वो लड़का और कोई नहीं, बल्कि कॉमेडियन कपिल शर्मा थे. टीनू वर्मा ने बताया कि उन्होंने कपिल को बुलाकर समझाया कि जैसा कहा जा रहा है, वैसा ही करना है. लेकिन जब दोबारा शूट किया गया तो कपिल फिर से उल्टी तरफ भागने लगे. इससे सेट पर परेशानी बढ़ गई और शूटिंग बार-बार रोकने पड़ी.
सीन के दौरान जब कपिल शर्मा हर बार ऐसा करने लगे, तो टीनू वर्मा ने गुस्से में आकर कॉमेडियन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिल्म के सेट से भगा दिया. हालांकि, ये घटना उस समय ज्यादा खबरों में नहीं आई थी, लेकिन सालों बाद जब कपिल शर्मा खुद एक शो में सनी देओल के सामने आए, तो उन्होंने इस पूरे किस्से का मजेदार अंदाज में जिक्र किया.
कपिल ने शो में बातचीत के दौरान सनी देओल को बताया कि वो जानबूझकर उल्टी दिशा में इसलिए भाग रहे थे क्योंकि वे भीड़ में अलग दिखना चाहते थे. उन्हें लग रहा था कि भीड़ में वो नजर नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया. ‘गदर: एक प्रेमकथा’ आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक मानी जाती है. तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. फिल्म की कहानी जितनी मजबूत थी, उतने ही दमदार इसके किरदार भी थे.
कपिल शर्मा से जुड़ा ये पुराना किस्सा भी अब एक बार फिर वायरल हो गया है और फैंस इसे बड़े ही दिलचस्प तरीके से शेयर कर रहे हैं.