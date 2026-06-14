टीनू वर्मा ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टेशन पर एक क्राउड सीन शूट करना था. इस सीन में सभी कलाकारों और जूनियर आर्टिस्ट्स को ट्रेन की तरफ दौड़ने को कहा गया था. जैसे ही एक्शन बोला गया, ज्यादातर लोग ट्रेन की तरफ दौड़े, लेकिन एक लड़का उल्टी दिशा में भागने लगा. वो लड़का और कोई नहीं, बल्कि कॉमेडियन कपिल शर्मा थे. टीनू वर्मा ने बताया कि उन्होंने कपिल को बुलाकर समझाया कि जैसा कहा जा रहा है, वैसा ही करना है. लेकिन जब दोबारा शूट किया गया तो कपिल फिर से उल्टी तरफ भागने लगे. इससे सेट पर परेशानी बढ़ गई और शूटिंग बार-बार रोकने पड़ी.