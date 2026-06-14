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सनी देओल की फिल्म के सेट से थप्पड़ मारकर निकले गए थे कपिल शर्मा, अपनी ही हरकतों से कर लिया था खुद का नुकसान

साल 2001 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गदर' को कल यानी 15 जून को 25 साल पूरे हो जाएंगे. इसी बीच फिल्म से जुड़ा एक पुराना किस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का जिक्र किया गया है. आइए बताते हैं इस हैरान कर देने वाले किस्से के बारे में.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 14, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:40 PM IST
सनी देओल की फिल्म के सेट से थप्पड़ मारकर निकले गए थे कपिल शर्मा, अपनी ही हरकतों से कर लिया था खुद का नुकसान

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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