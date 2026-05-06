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Hindi Newsबॉलीवुडफिल्मों के कपूर खानदान की बेटी ने छोड़ा करोड़ों का बिजनेस! 45 की उम्र में किया डेब्यू, बोलीं- ‘मुझे लगता है कि मेरे पिता...’

फिल्मों के कपूर खानदान की बेटी ने छोड़ा करोड़ों का बिजनेस! 45 की उम्र में किया डेब्यू, बोलीं- ‘मुझे लगता है कि मेरे पिता...’

Riddhima Kapoor Debut: रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी अब 45 साल की उम्र में फिल्म ‘दादी की शादी’ से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, जिसमें नीतू कपूर और कपिल शर्मा भी नजर आएंगे. पिता ऋषि कपूर को याद करते हुए रिद्धिमा ने इस सफर को बेहद इमोशनल बताया. इतना ही नहीं, इस फिल्म को लेकर फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 06, 2026, 10:47 AM IST
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Riddhima Kapoor on Her Debut
Riddhima Kapoor on Her Debut

Riddhima Kapoor on Her Debut: फिल्म इंडस्ट्री में कपूर फैमिली की विरासत की शुरुआत पृथ्वीराज कपूर ने 1928 में मूक फिल्म ‘बे धारी तलवार’ से की थी. इसके बाद उनके बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर ने हिंदी सिनेमा को नई पहचान दी और लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. आगे चलकर ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर ने इस नाम को और आगे बढ़ाया. 1928 से 2026 तक, कपूर परिवार लगभग 100 साल से फिल्मों में एक्टिव रहा है. 

आज भी इसका असर साफ देखने को मिलता है. अब इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी अब फिल्म ‘दादी की शादी’ से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं. इस फिल्म में उनके साथ उनकी मां नीतू कपूर और कॉमेडियन कपिल शर्मा भी नजर आएंगे. 45 साल की उम्र में रिद्धिमा का ये डेब्यू खास माना जा रहा है. इससे पहले वो नेटफ्लिक्स के शो ‘फैब्युलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स’ में दिखाई दे चुकी हैं. अब पहली बार बड़े पर्दे पर खुद को आजमाने जा रही हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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इमोशनल पल और बड़ा फैसला

हाल ही में एक बातचीत में रिद्धिमा कपूर ने दिल छू लेने वाली बात कही. उन्होंने बताया कि ये अनुभव उनके लिए बहुत खास और इमोशनल है. उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी का एक बड़ा सर्कल पूरा हो रहा हो. रिद्धिमा ने कहा कि उन्हें हमेशा महसूस होता है कि उनके पिता ऋषि कपूर उनके साथ हैं और हर फैसले में उनका आशीर्वाद मिलता है. यही सोच उन्हें हिम्मत देती है और अंदर से सुकून भी देती है. शूटिंग के दौरान उन्हें एक मुश्किल फैसला भी लेना पड़ा, जो उनके लिए आसान नहीं था.

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डेब्यू को लेकर एक्साइटेड हैं रिद्धिमा

उन्होंने कहा, ‘जब पापा का इलाज न्यूयॉर्क में चल रहा था, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे अपनी बेटी को दिल्ली में अकेला छोड़ना पड़ा. ये मेरे लिए आसान नहीं थ’. उन्होंने ये भी माना कि इस उम्र में कुछ नया शुरू करना थोड़ा अलग और डराने वाला होता है, लेकिन इसके साथ एक अलग तरह का एक्साइटमेंट भी रहता है. उन्होंने अपने पहले शो के अनुभव के बारे में भी बात की. रिद्धिमा ने कहा, ‘कैमरे के सामने आने की आदत मुझे उस शो से मिली. वहां काम करके मैं काफी कंफर्टेबल हो गई थी’. 

फिल्मों के लिए छोड़ा करोड़ों का बिजनेस!

उन्होंने कहा, ‘इसलिए फिल्म में काम करना थोड़ा आसान हो गया’. उस शो में नीतू कपूर भी नजर आई थीं और उन्होंने अपने पति ऋषि कपूर के जाने के बाद फिर से काम पर लौटने के बारे में बात की थी. रिद्धिमा काफी समय से अपने परिवार पर ध्यान दे रही थीं. वो बिजनेसमैन भरत साहनी की पत्नी हैं और उनकी एक बेटी समायरा भी है. इसके अलावा रिद्धिमा एक ज्वेलरी डिजाइनर भी हैं. लेकिन अब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया है, जो उनके फैंस के लिए भी काफी दिलचस्प है.

8 मई को रिलीज होने वाली है फिल्म 

फिल्म में नीतू कपूर उनकी ऑन-स्क्रीन मां का किरदार निभा रही हैं. रिद्धिमा ने कहा, ‘मम्मी के साथ काम करना बहुत खास रहा. मैंने देखा कि वो कितनी नेचुरल और आसान तरीके से एक्टिंग करती हैं.’ नीतू कपूर ने उन्हें सलाह दी, ‘नेचुरल रहो और ज्यादा मत सोचो. बस उस पल को महसूस करो.’ रिद्धिमा ने बताया कि इस सलाह से उन्हें अपने रोल को बेहतर तरीके से निभाने में काफी मदद मिली. बता दें, उनकी ये फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों मं रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर उनके फैंस भी एक्साइटेड हैं. 

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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