कपूर खानदान का वो सुपरस्टार, जो 90s में बन गया था इंटरनेट की दुनिया का बेताज बादशाह, बनाई थी खुद की वेबसाइट, जो आज भी मौजूद
कपूर खानदान का वो सुपरस्टार, जो 90s में बन गया था इंटरनेट की दुनिया का बेताज बादशाह, बनाई थी खुद की वेबसाइट, जो आज भी मौजूद

Kapoor Family Superstar: अगर हम कहें कि इंटरनेट का असली OG और ट्रेंडसेटर बॉलीवुड से जुड़ा था, तो सुनकर हैरानी होगी. लेकिन ये सच है. लगभग 70 साल की उम्र में इस सुपरस्टा ने तकनीक को अपनाया और खुद को नए जमाने के साथ जोड़ा. उन्होंने इंटरनेट के शुरुआती दौर में ही इसे लोगों तक पहुंचाने का काम किया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:48 AM IST
कपूर खानदान का वो सुपरस्टार, जो 90s में बन गया था इंटरनेट की दुनिया का बेताज बादशाह
कपूर खानदान का वो सुपरस्टार, जो 90s में बन गया था इंटरनेट की दुनिया का बेताज बादशाह

Kapoor Family Superstar Internet King: बॉलीवुड में कपूर परिवार का नाम सुनते ही शानदार फिल्मों और मशहूर सितारों की याद आ जाती है. इस परिवार के कई सदस्यों ने सिनेमा की दुनिया में अपना दबदबा बनाया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म परिवार के एक सुपरस्टार ने फिल्मों से हटकर इंटरनेट की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. उस समय जब इंटरनेट लोगों के लिए नया था, ये उस दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था.  

इस सितारे ने उस दौर में इंटरनेट को समझा और पूरे देश में इसकी पहचान बनाने में बड़ा रोल अदा किया. उनकी सोच उस समय के हिसाब से काफी आगे की थी और वे तकनीकी दुनिया में कदम रखने वाले पहले भारतीय सितारों में से एक थे. हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान के मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर की, जिन्हें इंटरनेट गुरु भी कहा जाता है. साल 1994 में, जब इंटरनेट का नाम भी बहुत कम लोग जानते थे, तब शम्मी कपूर ने इसे अपनाने का फैसला किया. 

70 की उम्र में बन गए इंटरेनट के OG 

उन्होंने उस दौर में एक एप्पल मैकेंटोश कंप्यूटर खरीदा और इंटरनेशनल डायल-अप लाइन ली, जो इंटरनेट चलाने के लिए जरूरी थी. उस समय भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल और महंगा माना जाता था. शम्मी कपूर ने इंटरनेट यूजर्स कम्यूनिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की और इसके पहले चेयरमैन बने. इस कम्यूनिटी के जरिए देशभर के शुरुआती इंटरनेट यूजर्स आपस में जुड़े. लेकिन उनका सफर यहीं नहीं रुका. 

शुरू की खुद की वेबसाइट

तकनीक के लिए उनके जुनून ने उन्हें एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इंस्पायर किया, जिसमें उन्होंने अपने फिल्मी परिवार की पूरी जानकारी देने वाली एक वेबसाइट बनाई. उस दौर में किसी स्टार का खुद का ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना बहुत बड़ी बात थी. इस वेबसाइट का नाम था Junglee.org.in, जो आज भी मौजूद है. इसमें कपूर परिवार के सभी सदस्यों की प्रोफाइल, उनके इंटरेस्ट और फोटोज शामिल हैं. उस समय इस तरह का डिजिटल आर्काइव तैयार करना एक बड़ी उपलब्धि थी. 

ऐसे बने इंटरनेट की दुनिया के बेताज बादशा

शम्मी कपूर ने इस साइट के जरिए दिखा दिया कि वे सिर्फ फिल्मों के ही नहीं, बल्कि नई तकनीक अपनाने में भी सबसे आगे थे. उनकी इस सोच ने उन्हें इंटरनेट की दुनिया में अलग पहचान दिलाई. इंटरनेट को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्होंने एथिकल हैकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी बनाई, जो आज भी एक्टिव है. शम्मी कपूर ने उस समय ये समझ लिया था कि आने वाले वक्त में इंटरनेट हर इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाएगा. उनके इस जुनून ने उन्हें सुपरस्टार के साथ-साथ इंटरनेट का बादशाह बना दिया. 

