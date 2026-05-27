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2 साल बाद टूटा खुशी कपूर और वेदांग रैना का रिश्ता? एक्टर ने खुद दिया बड़ा हिंट, बोले- 'मैं किसी...'

कपूर खानदान की बेटी खुशी कपूर और वेदांग रैना साल 2023 से ही अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में थे, लेकिन इस साल की शुरुआत में ही ऐसी चर्चाएं तेजी से शुरू हो गईं कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है. अब वेदांग रैना ने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने ब्रेकअप का ऐलान कर दिया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 27, 2026, 02:07 PM IST
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2 साल बाद टूटा खुशी कपूर और वेदांग रैना का रिश्ता? एक्टर ने खुद दिया बड़ा हिंट, बोले- 'मैं किसी...'

खुशी कपूर बीते दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहीं. खुशी कपूर ने साल 2023 में आई फिल्म 'द आर्चीज' से डेब्यू किया था और इसी दौरान उनके और को-एक्टर वेदांग रैना के बीच डेटिंग की चर्चा शुरू हुई थी. इसके बाद दोनों अक्सर साथ नजर आने लगे. करीब 2 साल तक दोनों के रोमांस की चर्चा जोरों पर रही, लेकिन इस साल की शुरुआत में ही दोनों के ब्रेकअप की खबरें आने लगीं. अब तक खुशी कपूर और वेदांग रैना ने इन खबरों पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब वेदांग रैना ने इशारों-इशारों में ब्रेकअप की पुष्टि कर दी है.

वेदांग ने तोड़ी चुप्पी

वेदांग रैना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर चर्चा में हैं. इम्तियाज अली की इस फिल्म में उनके साथ शरवरी वाघ लीड रोल में हैं. एक्टर इन दिनों अपनी इसी फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं. इसी दौरान हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान वेदांग ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर बात करते हुए कहा, 'मैं किसी कपल से रिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूं.' वेदांग की ये बात सुनने के बाद उनके ज्यादातर फैंस यही सवाल कर रहे हैं कि क्या उनका और खुशी का ब्रेकअप हो चुका है?

साल 2023 में सामने आई थीं अफेयर की खबरें

वेदांग रैना और खुशी कपूर के अफेयर की खबरें साल 2023 में सामने आई थीं. इस दौरान दोनों जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' में काम कर रहे थे, जिसमें इनके साथ अगस्त्य नंदा और सुहाना खान भी लीड रोल में नजर आए थे. सेट पर खुशी कपूर और वेदांग रैना की दोस्ती गहरी हुई और फिर अक्सर ही दोनों साथ नजर आने लगे थे. दोनों को कई बार साथ में स्पॉट किया गया था और कई फैमिली फंक्शन में भी देखा गया. लेकिन, दोनों ने कभी अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया था. वेदांग ने इस दौरान भी यही कहा था कि दोनों सिर्फ दोस्त हैं.

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खुशी ने किया था कन्फर्म!

खुशी कपूर ने अप्रैल 2025 में गले में एक नेकलेस पहना था, जिसके बाद माना गया कि इशारों-इशारों में उन्होंने वेदांग रैना के साथ अपना रिलेशनशिप कन्फर्म कर दिया है. दरअसल, खुशी ने V और K नाम का पेंडेंट पहना था, जिसके बीच में दिल भी बना हुआ था. फैंस ने कहा था कि एक्ट्रेस ने बिना कुछ कहे अपने रिश्ते को कन्फर्म कर दिया है. वहीं, खुशी और वेदांग के करियर की बात करें तो दोनों ने 'द आर्चीज' में साथ काम किया था. इसके बाद खुशी 'लवयापा' और 'नादानियां' जैसी फिल्मों में नजर आई थीं और वेदांग को आलिया भट्ट की फिल्म 'जिगरा' में देखा गया था. इन दिनों वेदांग 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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