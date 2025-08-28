सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फिर हमला, 5 शॉर्प शूटर का गुरुग्राम में एनकाउंटर; 4 को लगी गोली
Advertisement
trendingNow12899279
Hindi Newsबॉलीवुड

सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फिर हमला, 5 शॉर्प शूटर का गुरुग्राम में एनकाउंटर; 4 को लगी गोली

गुरुग्राम एसटीएफ ने बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हमले की साजिश को नाकाम करते हुए पांच शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया. पटौदी रोड पर मुठभेड़ में चार बदमाशों को गोली लगी जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये शूटर गैंगस्टर रोहित सरधानिया और दीपक नांदल के लिए काम करते थे और राहुल फाजिलपुरिया के फाइनेंसर की हत्या में भी शामिल थे.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फिर हमला, 5 शॉर्प शूटर का गुरुग्राम में एनकाउंटर; 4 को लगी गोली

गुरुग्राम में मशहूर सिंगर और रैपर राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस केस में पुलिस ने बीती रात एक मुठभेड़ के बाद पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है. यह मुठभेड़ गुरुग्राम के वजीरपुर इलाके में हुई. 

हत्या की साजिश नाकाम

जानकारी के अनुसार, बदमाश एक इनोवा गाड़ी में सवार थे और पुलिस को पहले से इनपुट मिला था कि ये लोग किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं. जैसे ही पुलिस ने संदिग्ध गाड़ी को रोकने की कोशिश की, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों ओर से करीब 18 राउंड फायरिंग हुई. मुठभेड़ में चार बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पांचवें आरोपी को पुलिस ने मौके से ही दबोच लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: कजरारे नैनों वाली वो खूबसूरत हसीना, एक फिल्म से रातोंरात पाई थी शोहरत; फिर पीक करियर पर अचानक एक्टिंग से लिया संन्यास

 

गिरफ्तार बदमाशों पर आरोप है कि ये सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की साजिश रच रहे थे. इससे पहले 14 जुलाई की रात को गुरुग्राम के बादशाहपुर स्थित सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) पर फाजिलपुरिया की थार गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, जिसमें वे बाल-बाल बच गए थे.

राहुल फाजिलपुरिया के करीबी की हत्या

वहीं, इन्हीं बदमाशों ने 4 अगस्त की रात को राहुल फाजिलपुरिया के करीबी माने जाने वाले रोहित शौकीन की हत्या भी कर दी थी. यह वारदात गुरुग्राम की पाम हिल्स सोसायटी के सामने हुई थी. पुलिस की जांच में सामने आया है कि पकड़े गए सभी आरोपी विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टरों रोहित सिरधानिया और दीपक नांदल के लिए काम कर रहे थे. इन गैंगस्टरों के निर्देश पर ही फाजिलपुरिया को निशाना बनाया जा रहा था.

ये भी पढ़ें:  साइड रोल निभाकर जीता फैंस का दिल, लीड एक्टर पर भारी पड़े थे ये 5 सितारे

 

फिलहाल चारों घायल बदमाशों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई बड़े आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

rahul fazilpuria

Trending news

मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
DNA Analysis
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
ramdev
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
दुनिया में इकलौते McDonald's के वेज ऑनली रेस्टोरेंट्स, बिना प्याज-लहसुन वाला मेन्यू
Vegetarian McDonald's
दुनिया में इकलौते McDonald's के वेज ऑनली रेस्टोरेंट्स, बिना प्याज-लहसुन वाला मेन्यू
'बिजली, बम धमाके जैसा था...', 3-4 सेकंड में वैष्णो देवी मार्ग पर कैसे मची तबाही?
Jammu Kashmir Landslide
'बिजली, बम धमाके जैसा था...', 3-4 सेकंड में वैष्णो देवी मार्ग पर कैसे मची तबाही?
बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
sonamarg snowfall
बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
;