एक बाप का है तो सामने आ... लाइव कंसर्ट पर फेंकी जैकेट तो भड़के करन औजला, फैन की बदतमीजी पर हाई-वोल्टेज ड्रामा

Karan Aujla Adelaide Show: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार करण औजला इन दिनों अपने इंटरनेशनल 'पी-पॉप कल्चर टूर' पर हैं. उनके गानों की धुन पर पूरी दुनिया थिरक रही है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में हुए एक शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि माहौल एकदम गरम हो गया. लाइव परफॉर्मेंस के दौरान एक फैन ने स्टेज पर जैकेट फेंक दी, जिसके बाद करण का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक, यह घटना 16 अगस्त को एडिलेड एंटरटेनमेंट सेंटर एरिना में हुए शो की है. करण औजला स्टेज पर अपनी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दे रहे थे कि तभी भीड़ में से किसी ने उनकी तरफ एक जैकेट उछाल दी. अचानक हुई इस घटना से सिंगर असहज हो गए और उन्होंने गाना रोककर सीधे पंजाबी में बात करना शुरू कर दिया.
"एक बाप की औलाद है तो सामने आ"
स्टेज पर जैकेट गिरते ही करण काफी गुस्से में नजर आए. उन्होंने सीधे माइक पर उस फैन को ललकारते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करो. करण ने भरे शो में कहा, "अगर तेरे में हिम्मत है तो सामने आ. देखते हैं तू सच में अपने बाप की औलाद है या नहीं." सिंगर का यह आक्रामक रूप देखकर वहां मौजूद भीड़ भी शांत हो गई.
Karan Aujla got angry during his concert because people in the crowd kept throwing things at him.
Honestly, I think it’s really stupid, and Karan’s anger is completely understandable pic.twitter.com/br33UYDFOt
— RiTesH (@ritesh_o2) August 17, 2026
जब जैकेट फेंकने वाले फैन की पहचान हो गई, तो करण ने उससे सीधा सवाल किया. उन्होंने कहा, "क्या तुम प्यार में हो? तू पागल है क्या?" इसके बाद सिंगर ने फैन को समझाते हुए कहा कि वे यहां किसी का मजाक उड़ाने नहीं आए हैं और इस तरह की हरकत से उनका और बाकी लोगों का समय बर्बाद होता है.
गुस्से के बाद दिखाया बड़ा दिल
शुरुआती गुस्से के बाद करण औजला थोड़े शांत हुए. उन्होंने फैन से कहा, "डार्लिंग ऐसा मत करो. मुझे नहीं पता तुम प्यार में हो या गुस्से में, लेकिन यह सही तरीका नहीं है. लाओ वो जैकेट मुझे दो, मैं इस पर साइन कर देता हूं." इसके बाद उन्होंने जैकेट पर अपना ऑटोग्राफ दिया और फैन को दोबारा ऐसा न करने की नसीहत दी.
आगे के शोज का शेड्यूल
सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और इवेंट अपडेट्स के अनुसार, करण औजला का यह टूर अभी जारी है. एडिलेड के बाद वे मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में परफॉर्म करने वाले हैं. इसके बाद 21 अगस्त को सिडनी, 23 अगस्त को ब्रिस्बेन और 24 अगस्त को पर्थ के आरएसी एरिना में उनका शो शेड्यूल है. फिलहाल, एडिलेड का यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर ट्रेंड कर रहा है.