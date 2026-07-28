करण औजला की पत्नी का आया बादशाह-ईशा रिखी कंट्रोवर्सी पर रिएक्शन, इमोशनल पोस्ट पर क्या लिखा?

Badshah Marriage Controversy: पॉपुलर रैपर और म्यूजिक कंपोजर बादशाह एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार वजह है उनकी पत्नी और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी का एक बेहद इमोशनल और चौंकाने वाला क्रिप्टिक पोस्ट. ईशा ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा नोट शेयर किया है, जिसने उनकी शादीशुदा जिंदगी में चल रही अनबन और तलाक की अफवाहों को हवा दे दी है. इस मुश्किल वक्त में ईशा रिखी को पंजाबी सिंगर करण औजला की पत्नी पलक औजला का सपोर्ट मिला है.
ईशा रिखी के पोस्ट ने मचाई हलचल
पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक संदेश शेयर किया, जिसने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी. हालांकि ईशा ने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोग इसे उनके पति और रैपर बादशाह के साथ चल रही अनबन से जोड़कर देख रहे हैं. ईशा ने लिखा कि वे बहुत लंबे समय तक डर की वजह से चुप रहीं, लेकिन अब उन्होंने डर के बजाय हिम्मत को चुनने का फैसला किया है. उन्होंने साफ कहा कि अब वे सब कुछ ठीक होने का नाटक नहीं कर सकती हैं.
पलक औजला ने बढ़ाया ईशा का हौसला
ईशा रिखी का यह पोस्ट सामने आते ही इंडस्ट्री के कई सितारों ने उनके प्रति अपना समर्थन जताया. इसमें सबसे खास रिएक्शन मशहूर पंजाबी सिंगर करण औजला की पत्नी पलक औजला का रहा. पलक ने ईशा के इस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीपोस्ट करते हुए लिखा, "तुम बहुत मजबूत हो, बहुत खूबसूरत हो. यू गॉट दिस, माय लव." पलक का यह मैसेज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उनके इस कदम की सराहना कर रहे हैं.
"पति की पावर और इन्फ्लुएंस से डरती थी"
ईशा रिखी ने अपने लंबे नोट में अपने दिल का दर्द बयां किया. उन्होंने लिखा कि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनके निशान शरीर पर दिखाई नहीं देते. वे काफी समय तक इसलिए चुप रहीं क्योंकि वे अपने पति के प्रभाव, पावर और संसाधनों से डरती थीं. ईशा ने कहा कि उन्हें लगता था कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है, लेकिन उनकी खामोशी का मतलब कभी भी उनकी सहमति नहीं था. वह सिर्फ खुद को बचा रही थीं और अब वे सच छुपाने के मूड में नहीं हैं.
सेलेब्स भी आए ईशा के सपोर्ट में
पलक औजला के अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियों ने ईशा रिखी के इस कदम की तारीफ की. बिग बॉस फेम सना मकबूल, चेतना पांडे और एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन समेत कई सेलेब्स ने कमेंट सेक्शन में ईशा पर प्यार लुटाया और उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत रखने की सलाह दी.
गौरतलब है कि बादशाह या ईशा रिखी ने अभी तक अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. बादशाह ने कभी भी सार्वजनिक रूप से ईशा के साथ शादी की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन मार्च 2026 में ईशा की मां पूनम रिखी ने शादी के फंक्शंस की तस्वीरें शेयर की थीं. आपको बता दें कि ईशा से पहले बादशाह की शादी जैस्मिन मसीह से हुई थी, जिनसे साल 2020 में उनका तलाक हो गया था. पहली शादी से उनकी एक बेटी जेसमी भी है.