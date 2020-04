'असंवेदनशील' ट्वीट के लिए Karan Johar ने मांगी माफी, कहा- 'ऐसा जानबूझकर नहीं किया था'

नई दिल्ली: लॉकडाउन के दौरान फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. वह आए दिन अपने जुड़वा बच्चे यश और रूही के वीडियो पोस्ट करते नजर आ रहे हैं, जो उनके लिए फन है. उनके वीडियो में उनके भव्य घर और वॉक-इन कोठी के अंदर की झलक भी नजर आती है, लेकिन एक वीडियो ने करण को अंदर से झंझोर कर रख दिया और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए लोगों से अपने पुराने कई ट्वीट्स के लिए लोगों से माफी मांगी है.

करण ने इस वीडियो रीट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे इससे बहुत तकलीफ हुई और मुझे एहसास हुआ कि मेरे कई पोस्ट लोगों के लिए 'असंवेदनशील' हो सकते हैं. इसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं और इसमें कुछ भी जानबूझकर ऐड नहीं किया गया और न ही ये शेयर करने के लिए कहीं से आया था. स्पष्ट रूप से यह मेरी भावनात्मक दूरदर्शिता का अभाव हो सकता है. मुझे क्षमा करें!

This hit me hard and I have realised many of my posts may have been insensitive to many...I apologise profusely and wish to add none of it was intentional and came from a place of sharing but clearly may have lacked emotional foresight ....am sorry!https://t.co/MO3kHkDQdo

— Karan Johar (@karanjohar) April 25, 2020