दिल्ली सरकार से ये गुजारिश कर बुरे फंसे करण जौहर, लोगों ने जमकर किया ट्रोल

नई दिल्ली: कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन (Omicron) वैरिएंट दुनियाभर में तहलका मचा रहा है. दिल्ली और मुंबई में कोरोना संक्रमितों के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 28 दिसंबर को सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स और थियेटर्स को बंद करने का आदेश जारी किया है. सरकार के इस आदेश से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन में हड़कंप मच गया है क्योंकि थियेटर्स के बंद होने से सिनेमाघर मालिकों और फिल्ममेकर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. हाल ही में शाहिद कपूर की फिल्म 'जर्सी' की रिलीज पोस्टपोन कर दी गई, जो 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी. इस बीच कोरोना गाइडलाइंस के साथ सिनेमाघरों को दोबारा खोलने पर विचार करने के लिए प्रोड्यूसर करण (Karan Johar) जौहर ने ट्वीट कर दिल्ली सरकार से निवेदन किया है. अब इस ट्वीट को लेकर करण जौहर (Karan Johar) को जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

दिल्ली सरकार से गुजारिश कर बुरे फंसे करण जौहर

करण जौहर (Karan Johar) ने अपने ट्वीट में लिखा, 'हम दिल्ली सरकार से सिनेमाघरों को चलाने की अनुमति देने का आग्रह करते हैं. बाहर की तुलना में सिनेमाघर में हाईजीन और सोशल डिस्टेंसिंग की ज्यादा अच्छी व्यवस्था है'. करण जौहर ने इस ट्वीट को दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी सीएम के ऑफिस को टैग किया है. ट्वीट के आखिर में #cinemasaresafe लिखा है. इस ट्वीट के चलते करण जौहर (Karan Johar) लोगों के निशाने पर आ गए हैं और उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं.

We urge the Delhi Government to allow cinemas to operate. Cinemas are equipped with better ability to ensure a hygienic environment while maintaining social distancing norms as compared to other out-of-home settings. @LtGovDelhi @ArvindKejriwal @OfficeOfDyCM #cinemasaresafe — Karan Johar (@karanjohar) December 30, 2021

Aag lgi hai basti mai.. ye hai Apni masti mai https://t.co/eoJxgvWaxg pic.twitter.com/gJesHqDbmv — Shreya (@shreya11mehra) December 30, 2021

यूजर्स ने करण जौहर को जमकर किया ट्रोल

एक यूजर ने करण जौहर (Karan Johar) के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, आग लगे बस्ती में और ये है अपनी मस्ती में. दूसरे ने कमेंट किया, हां मतलब लोग अपने और अपने परिवार की लाइफ को रिस्क में डाल दे आपकी फालतू मूवीज देखने के लिए, इससे तुझे पैसा मिलेगा उनको बीमारी. एक अन्य ने लिखा, सिनेमा को ओटीटी पर देखा जा सकता है. लेकिन अगर संक्रमण की दर बढ़ेगी और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो लोगों की मौत हो जाएगी.

Ha matlab log apne or apne parivaar ki life ko risk me daal de teri faaltu movies dekhne ke liye, is se tuje paisa milega par unko bimaari

Life>>>> Cinema https://t.co/0R4oiUrb3t — Manas Joshi (@innocentmanasji) December 30, 2021

Cinemas can be watched on ott, but people will die when infection rates inflate and oxygen runs out.

Be compassionate, i know it's hard but try not being an obnoxious narcissist or you risk looking ignorant and self-serving ! https://t.co/wyl02hWszW — P (@PeriWrites94) December 30, 2021

@karanjohar do you have any plan for the same..We are comfortable & safe with online service providers..eg Netflix ,Amazon and others.. https://t.co/UIsZez16YU — sheoraj kumar (@sheorajk) December 31, 2021

इस फिल्म को लेकर चर्चा में हैं करण जौहर

करण जौहर (Karan Johar) के वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों वह अपनी नई फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म का वह खुद निर्देशन कर रहे हैं. फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं. इसके अलावा इस मूवी में धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन जैसे दिग्गज सितारे नजर आएंगे. इससे पहले करण जौहर (Karan Johar) ने साल 2016 में 'ऐ दिल है मुश्किल' फिल्म का निर्देशन किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी.

यह भी पढ़ें- समंदर किनारे बोल्ड हुई Sacred Games की कुकू, हॉटनेस देख दिल पर काबू पाना होगा मुश्किल!

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक कर Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें