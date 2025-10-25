Advertisement
सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री में मातम, करण जौहर और फराह खान ने किया याद, एक्टर आर माधवन बोले- ‘स्वर्ग अब और भी ज्यादा…’

Satish Shah Death: फिल्म ‘मैं हूं ना’, ‘कल हो ना हो और टीवी सीरियल ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ के पॉपुलर एक्टर सतीश शाह का लंबी बीमारी चलते आज 25 अक्टूबर को निधन हो गया, जिसके बाद इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. वहीं एक्टर के निधन पर उनके परिवार के लिए संवेदना जताते हुए बॉलीवुड के इन सेलिब्रिटीज ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. 

 

Oct 25, 2025, 09:17 PM IST
सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री में मातम, करण जौहर और फराह खान ने किया याद, एक्टर आर माधवन बोले- ‘स्वर्ग अब और भी ज्यादा…’

वेटरन एक्टर अपने कॉमेडी कैरेक्टर्स के लिए हमेशा से फैंस के बीच पॉपुलर रहे उन्होंने शाहरुख खान के साथ कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया जिसने मैं हूं न, कल हो न हो, ओम शांति ओम और चलते चलते शामिल हैं. सतीश शाह काफी लंबे समय से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते आज सुबह उनका किडनी फेलियर से निधन हो गया. एक्टर के निधन के खबर ने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया है. वहीं एक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए इन सेलिब्रिटीज ने उन्हें याद किया है.

 

करण जौहर और फराह ने किया याद
सतीश शाह के निधन पर शोक जगाते हुए करण जौहर ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर कंडोलेंस दी हैं, उन्होंने एक्टर की फोटो शेयर कर ‘ओम शांति’ लिखा है. वहीं फिल्म ‘मैं हूं ना’ कि कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने सतीश शाह के साथ पुराने दिनों को याद करते हुए लिखा, ‘आपकी आत्मा को शांति मिले, प्यारे सतीश, आपको जानना और आपके साथ काम करना बहुत खुशी की बात थी. मुझे आपकी याद आएगी जो आप मुझे हर दिन मीम्स और चुटकुले भेजा करते थे.’

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्टर आर माधवन हुए इमोशनल
सीरियल ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ के एक्टर सतीश शाह के निधन पर एक्टर आर माधवन ने दुख जताते हुए लिखा, ‘स्वर्ग अब और भी ज्यादा खुशहाल और खुशहाल जगह होगी. सतीश जी देवताओं को भी अपनी रचना की प्रशंसा करते हुए जोर से हंसाते होंगे. मेरे करियर की शुरुआत में मेरे पंखों के नीचे इतनी ठोस हवा होने के लिए धन्यवाद… लगातार मुझ पर विश्वास करने और प्रोत्साहन करने के लिए. आपको बहुत याद किया जाएगा सतीश कर। एक ऐसा शून्य जो कभी नहीं भरा जा सकता… शांति में आराम करें सर, क्योंकि हम इस बात से जूझ रहे हैं कि आपके बिना कैसे आगे बढ़ें… ॐ शांति.’ वहीं आर माधवन ने इंस्टाग्राम पर सतीश शाह और मंदिरा बेदी के साथ एक फोटो शेयर भी की है. इन सेलेब्स के अलावा भी इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज ने सतीश शाह को गुड बाय कहा है.

 

About the Author
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

satish shah deathsatish shah death reasonKaran JoharFarah KhanR Madhvan

