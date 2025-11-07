‘भगवान ने मेरी जोड़ी नहीं बनाई...’ नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद करण जौहर को हुआ ये एहसास, 53 की उम्र में तलाश रहे कोई साथी

Karan Johar National Award: पिछले कई सालों से करण जौहर ने अपनी फिल्मों में प्यार-मोहब्बत को बड़े खूबसूरत और फिल्मी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया. चाहे वो बारिश में इजहार हो या फिर आंसुओं से भरी कहानी, उन्होंने हर पल को खास बनाया. लेकिन असल जिंदगी में करण की कहानी कुछ अलग रही है. उन्होंने खुद कबूल किया कि उनकी असली जिंदगी में अकेलापन ज्यादा रहा है. नेशनल अवॉर्ड्स और बड़ी सक्सेस के पीछे एक सच्चाई ये भी है कि जो लोग प्यार पर फिल्में बनाते हैं.

वो ही कभी-कभी अकेलेपन से सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं. 1998 में जब करण जौहर को ‘कुछ कुछ होता है’ के लिए पहला नेशनल अवॉर्ड मिला था, तब वे अपने पिता यश जौहर का हाथ थामे मंच तक पहुंचे थे. वो लम्हा उनके लिए बेहद खास था. लेकिन इस साल जब ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ को वही सम्मान मिला, तो एहसास बिल्कुल अलग था. करण ने कहा, ‘जब मुझसे पूछा गया कि तुम्हारा प्लस वन कौन है, तो मेरे पास कोई नहीं था’. उन्होंने कहा, ‘आपको सबसे ज्यादा अकेलापन अपनी कामयाबी में महसूस होता है, न कि मुश्किल वक्त में’.

नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद हुआ एहसास

करण ने बताया कि अवॉर्ड की खबर सुनने के बाद उन्होंने फोन काटा और फिर एकदम सन्नाटा छा गया. उन्होंने कहा, ‘मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करूं. किसका हाथ थामूं, किसके घर जाऊं. बस चाहता था कोई कह दे कि मैं तुम पर गर्व करता हूं’. अवॉर्ड फंक्शन में भी ये खालीपन महसूस हुआ, क्योंकि उनकी मां हीरू जौहर तब सेहत के कारण नहीं जा सकीं और बच्चे छोटे थे. उन्होंने कहा, ‘सबके पार्टनर साथ थे, बस मेरे साथ कोई नहीं था’. करण ने आगे बताया कि उन्हें हमेशा किसी साथी की तलाश रही.

‘मैंने कुछ दिल टूटने भी झेले हैं’

उन्होंने आगे कहा, ‘एक वक्त था जब मुझे जिंदगी बांटने वाला कोई साथी चाहिए था. मैंने कुछ दिल टूटने भी झेले हैं. फिल्मों ने मुझे संभाला. लेकिन कई बार लगता था कि क्या कोई मुझे वैसे ही स्वीकार करेगा जैसा मैं हूं’. उन्होंने हंसते हुए बताया कि आज का डेटिंग कल्चर उन्हें समझ नहीं आता. उन्होंने कहा, ‘सब कहते हैं खुद को सामने लाओ, लेकिन कहां लाऊं? विदेश जाओ – पर कहां विदेश?’. उन्होंने बताया कि कुछ छोटे पल भी उन्हें उनके अकेलेपन की याद दिलाते हैं. उन्हेंने बताया, ‘अकेले खाना कभी-कभी बहुत भारी लगता है’.

‘शायद भगवान ने मेरे लिए वो जोड़ी नहीं बनाई’

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, ‘कई बार मैं डाइनिंग टेबल से बचता हूं और कमरे में ही खा लेता हूं. टीवी देखते हुए खाता हूं ताकि वो सन्नाटा थोड़ा कम लगे’. करण ने कहा, ‘प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, साझेदारी भी है. एक साथी का प्यार माता-पिता या बच्चों के प्यार से अलग होता है. शायद भगवान ने मेरे लिए वो जोड़ी नहीं बनाई’. करण ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे कपल पार्टियों और न्यू ईयर गेट-टुगेदर से दूर रहते हैं. उन्होंने कहा, ‘मेरे सारे दोस्त शादीशुदा हैं, और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता. जो कपल्स हर वक्त प्यार जताते रहते हैं’.

आज भी अच्छे पार्टनर की तलाश में है करण जौहर

उन्होंने आपनी बात खत्म करते हुए कहा, ‘उन्हें देखकर बस मन करता है कि कहूं – कृपया एक कमरा ले लो!’. बता दें, करण जौहर को फिल्म इंडस्ट्री में 27 साल हो चुके हैं. 53 साल की उम्र में भी करण की हंसी और उम्मीद बाकी है. उनका कहना है, ‘कहते हैं कभी नहीं कहना चाहिए. अगर प्यार हुआ तो मैं अपनी बाहें खोल दूंगा – बिलकुल शाहरुख खान की तरह. मैंने इंडियन सिनेमा की सबसे खूबसूरत लव स्टोरीज बनाई हैं, बस मेरी कहानी अभी लिखी नहीं गई है’. वे इस उम्र में भी एक अच्छे पार्टनर की तलाश में है.