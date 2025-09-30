ड्रग्स की तस्करी कर रहा था बॉलीवुड एक्टर, चेन्नई एयरपोर्ट से पकड़ा गया; बरामद हुआ 3.5 किलो कोकीन

चेन्नई कस्टम्स और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के संयुक्त अभियान में सोमवार को एक बॉलीवुड स्पोर्टिंग एक्टर को कथित तौर पर 3.5 किलोग्राम कोकीन के साथ पकड़ा गया है. उसके पास से 3.5 किलो कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 35 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

चेन्नई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया एक्टर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चेन्नई एयरपोर्ट की एयर इंटेलिजेंस यूनिट को खास खबर मिली थी. इसके बाद रविवार सुबह सिंगापुर से लौटे इस अभिनेता को एयरपोर्ट पर रोका गया. यह वही एक्टर है, जिसने ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ जैसी फिल्मों में छोटे रोल किए थे. तलाशी के दौरान उसके चेक-इन सामान की ट्रॉली में नकली तल पाया गया. उसमें प्लास्टिक के पैकेट में सफेद पाउडर छिपा था, जिसे जांच में कोकीन साबित किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

3.5 किलोग्राम कोकीन बरामद

बताया जा रहा है कि फील्ड ड्रग टेस्ट में पुष्टि हुई कि यह कोकीन है. साथ ही एक्टर को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के दौरान पता चला कि वह कंबोडिया से सिंगापुर होते हुए चेन्नई आए थे. रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि एक्टर ने दावा किया कि कंबोडिया में अज्ञात लोगों ने उन्हें यह ट्रॉली सौंपी थी ताकि वे इसे चेन्नई हवाई अड्डे पर एक रिसीवर को सौंप सकें.

हालांकि, अधिकारियों को शक है कि ड्रग्स की यह खेप मुंबई या दिल्ली पहुंचाई जानी थी, ताकि इसे बड़े ड्रग नेटवर्क को सौंपा जा सके. फिलहाल, DRI इस पूरे नेटवर्क की तहकीकात कर रही है और कस्टम्स टीम उसकी पुरानी यात्राओं की जांच कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या वह पहले भी ड्रग्स की तस्करी में शामिल रहा है.