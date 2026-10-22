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'मुझे कोई अपना कहने वाला चाहिए', प्यार को तरसे करण जौहर ने बयां किया दिल का दर्द; बताया कैसा पार्टनर चाहते हैं

फिल्ममेकर करण जौहर ने अपनी पर्सनल लाइफ और प्यार को लेकर दिल की बात कही है. उन्होंने बताया कि वह अपनी जिंदगी में एक ऐसे पार्टनर की तलाश में हैं, जिसके साथ रोजमर्रा की छोटी-छोटी खुशियां और जिंदगी के खास पल साझा कर सकें.

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 22, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 07:09 PM IST
'मुझे कोई अपना कहने वाला चाहिए', प्यार को तरसे करण जौहर ने बयां किया दिल का दर्द; बताया कैसा पार्टनर चाहते हैं

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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