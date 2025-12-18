'धुरंधर' की सफलता से नहीं डरे करण जौहर, बोले- मेरी फिल्म 'TMMTMTTM' तय डेट पर ही होगी रिलीज

Karan Johar on Dhurandhar Success: 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान करण जौहर ने कहा कि उनकी फिल्म टाइम पर ही रिलीज हो रही है. करण जौहर ने रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' का जिक्र किया और बताया कि बॉक्स ऑफिस के साथ बाकी फिल्मों की टक्कर पर वह क्या सोचते हैं.
Karan Johar on Dhurandhar Success: बॉलीवुड एक्टर करण जौहर और अनन्या पांडे की अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरी' सिनेमाघरों में रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है. आज 18 दिसंबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है. जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म इस क्रिसमस पर सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है. हालांकि कुछ समय पहले खबर सामने आ रही थी कि रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' की तेज रफ्तार को देखते हुए इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया है. लेकिन अब फिल्म निर्माता करण जौहर ने खुद कहा है कि वह धुरंधर की वजह से फिल्म को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं. करण जौहर ने धुरंधर की कमाई की जमकर तारीफ की और बताया कि उनकी फिल्म में क्या खास है.
'धुरंधर से मेरी फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ता'
हाल ही में करण जौहर ने फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान कहा कि उनकी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' अपनी तय डेट पर ही सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. धुरंधर की वजह से फिल्म को पोस्टपोन नहीं किया जा रहा है. करण जौहर ने साफ कहा कि धुरंधर की सफलता से मेरी फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ता. यहां पर करण जौहर ने साफ कर दिया कि उनकी फिल्म का जॉनर बिल्कुल अलग है. यह दर्शकों को रोमांटिक वर्ल्ड में ले जाएगी.
करण जौहर ने की धुरंधर की तारीफ
फिल्ममेकर करण जौहर ने आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की जमकर तारीफ की. करण ने कहा कि धुरंधर फिल्म में कलाकारों ने कमाल का काम किया है. उन्होंने रणवीर सिंह को धुरंधर फिल्म की सफलता के लिए बधाई दी. बॉक्स ऑफिस के माहौल पर बात करते हुए करण जौहर ने कहा कि उन्हें अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा है.
'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' बिल्कुल अलग
इसके साथ ही उन्होंने सिनेमाघरों में चल रही दूसरी फिल्मों की सफलता की भी सराहना की है. करण जौहर का कहना है कि 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' फिल्म दर्शकों को अभी रिलीज हुई फिल्मों से बिलकुल अलग तरह का अनुभव देगी. करण जौहर ने आगे कहा कि 'अवतार: फायर एण्ड एश' को लेकर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके बावजूद उन्होंने दोहराया कि खासकर त्योहारों के सीजन में रिलीज हो रही उनकी फिल्म को लेकर वे पूरी तरह आश्वस्त हैं.
