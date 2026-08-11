मुझे लगा वो औरत मुझे थप्पड़ मार देगी... करण जौहर ने 'Kabhi Alvida Naa Kehna' के उस खौफनाक मंजर को किया याद

Karan Johar Instagram Post: साल 2006 में आई फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' आपको याद ही होगी. शाहरुख़ खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और अभिषेक बच्चन स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर भारी हंगामा मचाया था. शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे बोल्ड टॉपिक पर बनी इस फिल्म को कुछ लोगों ने मास्टरपीस कहा, तो बहुसंख्यक दर्शकों ने इसे भारतीय संस्कारों के खिलाफ बताकर करण जौहर को जमकर कोसा. अब इस फिल्म के 20 साल पूरे होने पर करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद इमोशनल और चटपटा नोट शेयर किया है. करण ने बताया है कि कैसे प्रीमियर नाइट के दौरान गुस्साए दर्शकों से उन्हें अपनी जान और इज्जत बचाकर भागना पड़ा था.
करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर उस रात को याद करते हुए लिखा कि रिलीज से एक रात पहले वे चुपके से थिएटर में पेड प्रीमियर देखने गए थे. उनके ठीक आगे एक मिडिल एज्ड कपल बैठा था. जैसे ही फिल्म में देव (शाहरुख खान) और माया (रानी मुखर्जी) के बीच लिफ्ट वाला रोमांटिक सीन आया, उस गुजराती अंकल के हाथ से पॉपकॉर्न छूट गया. अंकल को लगा कि यह कोई ड्रीम सीक्वेंस है, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि यह हकीकत है, तो वे अपनी पत्नी पर भड़क गए और आधी फिल्म छोड़कर गुस्से में हॉल से बाहर निकल गए.
"मुझे लगा वो महिला मुझे थप्पड़ मार देगी"
लेकिन असली ड्रामा तो थिएटर के बाहर हुआ. करण ने बताया कि एक महिला अपनी रोती हुई बेटी के साथ उनके पास आई. करण को लगा कि शायद वो फिल्म देखकर भावुक हुई है, लेकिन उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, "आज ही मेरी बेटी का तलाक हुआ है और आपकी पारिवारिक फिल्म समझकर मैं इसे यहां लाई थी. शर्म आनी चाहिए आपको!" करण ने बताया कि महिला का गुस्सा देखकर उन्हें सच में लगा कि वो उन्हें मार ही देगी, इसलिए वे डरकर वहां से तुरंत भाग निकले.
"पति से झूठ बोला कि फिल्म बकवास है"
करण जौहर ने आगे बताया कि रिलीज के कुछ हफ्तों बाद जब वे एक एयरपोर्ट लाउंज में बैठे थे, तब एक महिला उनके पास आई. उस वक्त करण इतने डरे हुए थे कि उन्हें लग रहा था कि कोई भी आकर उन पर हमला कर सकता है. लेकिन उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, "मुझे आपकी फिल्म बहुत पसंद आई... लेकिन मैंने अपने पति से झूठ बोला कि मुझे यह घटिया लगी." जब करण ने वजह पूछी, तो उसने कहा कि अगर वह तारीफ करती तो उसका पति उस पर शक करता.
क्या 'कभी अलविदा ना कहना' ने बेवफाई को बढ़ावा दिया?
फिल्म की कमियों को स्वीकार करते हुए करण जौहर ने साफ किया कि उनका मकसद कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या बेवफाई को सही ठहराना नहीं था. उन्होंने लिखा कि फिल्म ने बस यह दिखाया कि शादी के दायरे से बाहर जाकर प्यार या हवस की तलाश करना आपके पूरे परिवार की नींव को तबाह कर सकता है. करण ने कहा कि भले ही उस समय लोगों ने इस फिल्म को 'असंस्कारी' कहा हो, लेकिन आज 20 साल बाद लोग उन्हें आकर कहते हैं कि यह फिल्म अपने समय से बहुत आगे की थी और आज के दौर में यह बात बिल्कुल सच साबित होती है.