Twitter यूजर्स ने बताया करण जौहर की बायोपिक का नाम, डायरेक्टर ने दिया ट्रोलर्स को करारा जवाब

नई दिल्ली: बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर अपनी फिल्मों और फैशन स्टाइल को लेकर लगातार खबरों में छाए रहते हैं. करण की पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोशल मीडिया पर कई मजाक और जोक्स आते रहते हैं. करण ज्यादातर चिलआउट मूड में रहते हैं और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के पचड़े को इग्नोर करते हैं लेकिन इस बार यूजर्स की बदतमीजी का करण ने काफी मस्त जवाब दिया है. बता दें कि करण के बारे में कहा जाता है कि वो गे हैं, हालांकि ऐसा करण की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है.

करण को लेकर यूर्जस मजाक कर रहे थे कि अगर उनके ऊपर फिल्म बनती है तो उसका टाइटल द गे होना चाहिए. इस ट्वीट के बाद लोगों ने इसे रीट्वीट करना शुरू कर दिया. अपने ट्रोलर को जवाब देते हुए करण ने लिखा कि आप असल में काफी बुद्धिमान हैं! आप अबतक कहां छुपे हुए थे? आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप आज ट्विटर असली आवाज बनकर सामने आए. करण के जवाब के बाद यूजर ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया.

ट्रोलर्स के अलावा करण के सपोर्ट में भी कई यूजर्स आए और उसमें से एक ने लिखा कि करण सर क्या करारा जवाब दिया है, जैसे को तैसा.

You absolutely orignal genius! Where have you been hiding all this while??? Thank you for existing and emerging as the most prolific voice on Twitter today!!! https://t.co/5lxcPMjVif

— Karan Johar (@karanjohar) August 18, 2019