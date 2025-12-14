बी-टाउन की हर बड़ी और ग्रैंड शादी में नजर आते हैं करण जौहर, लेकिन करोड़ों के मेन्यू के बावजूद खाने से बनाए रखते हैं दूरी; वजह जानकर होंगे हैरान

बॉलीवुड की शादियां तो हमेशा से धूमधाम वाली होती हैं. लंबे-लंबे बुफे, तरह-तरह के व्यंजन, अलग-अलग काउंटरों पर दुनिया भर की डिशेज सजी रहती हैं और मेहमान प्लेटें भर-भरकर खाते नजर आते हैं. लेकिन हाल ही में एक बातचीत में फिल्ममेकर करण जौहर ने ऐसा खुलासा किया कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया. उन्होंने बताया कि वे शादियों में कभी खाना नहीं खाते!

सामने मण्यवर के शादी शो में, जहां करण जौहर पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा से बात कर रहे थे. दोनों नए-नवेले जोड़े से करण ने पूछा कि उनकी शादी में क्या चीजें बिल्कुल जरूरी थीं. पुलकित और कृति ने एक साथ कहा, 'अच्छा खाना!' कृति ने हंसते हुए बताया कि घर में पुलकित को 'अन्नपूर्णा' कहा जाता है क्योंकि उन्हें लोगों को खिलाना बहुत पसंद है. यही वजहों में से एक थी कि कृति ने उनसे शादी करने का फैसला किया.

शादियों में खाना नहीं खाते करण जौहर

द मण्यावर शादी शो में कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट के साथ बातचीत के दौरान करण जौहर ने खुलासा किया कि उन्होंने आज तक किसी भी शादी में खाना नहीं खाया है. जब करण ने दोनों से उनकी शादी के नॉन-नेगोशिएबल्स यानी जरूरी चीजों के बारे में पूछा, तो कृति और पुलकित ने बिना सोचे 'अच्छा खाना' कहा. कृति ने मजेदार अंदाज में बताया कि घर में पुलकित को 'अन्नपूर्णा' कहा जाता है, क्योंकि उन्हें लोगों को खाना खिलाना बेहद पसंद है. कृति ने यह भी कहा कि पुलकित की यही आदत उनकी शादी की एक बड़ी वजह बनी.

इसके बाद बातचीत आम शादियों के खाने पर आ गई. कृति ने कहा कि शादियों में ढेर सारे काउंटर होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग लंबी कतार में खड़े होकर आखिर में वही दो चीजें खाते हैं, जिन्हें वे पहले से पसंद करते हैं. इसी चर्चा के बीच करण जौहर ने अपनी बात रखी और सबको हैरान कर दिया.

करण जौहर ने खुद बताई वजह

करण ने कहा कि उन्हें शादियों में खाने की कतारें बिल्कुल पसंद नहीं हैं. प्लेट लेकर खड़े होकर खाना उन्हें असहज महसूस कराता है. उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी भी शादी में खाना नहीं खाया और इस आदत पर उन्हें कोई अफसोस भी नहीं है. करण की यह बात सुनकर कृति भी चौंक गईं.

हाल ही में करण जौहर ने उदयपुर में एक बेहद भव्य शादी की मेजबानी की थी. यह शादी अमेरिका के अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू की थी. इस शादी में बॉलीवुड और इंटरनेशनल सितारों का जमावड़ा देखने को मिला. समारोह में रणवीर सिंह, वरुण धवन, शाहिद कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे सितारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी, जिससे शादी एक बड़े इवेंट में बदल गई.

इस ग्रैंड वेडिंग की सबसे खास बात यह रही कि इंटरनेशनल सिंगर जेनिफर लोपेज ने भी मंच पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. उनकी मौजूदगी ने इस शादी को किसी कॉन्सर्ट जैसा बना दिया. भले ही करण जौहर ने इस शादी में भी खाना न खाया हो, लेकिन उनकी यह दिलचस्प आदत अब चर्चा का विषय बन गई है.