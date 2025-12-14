Advertisement
trendingNow13040703
Hindi Newsबॉलीवुडबी-टाउन की हर बड़ी और ग्रैंड शादी में नजर आते हैं करण जौहर, लेकिन करोड़ों के मेन्यू के बावजूद खाने से बनाए रखते हैं दूरी; वजह जानकर होंगे हैरान

बी-टाउन की हर बड़ी और ग्रैंड शादी में नजर आते हैं करण जौहर, लेकिन करोड़ों के मेन्यू के बावजूद खाने से बनाए रखते हैं दूरी; वजह जानकर होंगे हैरान

शादियों का नाम आते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में सजावट, मेहमानों की भीड़ और तरह-तरह के स्वादिष्ट पकवान घूमने लगते हैं. आम हो या बॉलीवुड की शादी, खाने को लेकर अलग ही उत्साह रहता है. लेकिन फिल्ममेकर करण जौहर ने हाल ही में एक ऐसी बात कही, जिसने सबको चौंका दिया.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 14, 2025, 04:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बी-टाउन की हर बड़ी और ग्रैंड शादी में नजर आते हैं करण जौहर, लेकिन करोड़ों के मेन्यू के बावजूद खाने से बनाए रखते हैं दूरी; वजह जानकर होंगे हैरान

बॉलीवुड की शादियां तो हमेशा से धूमधाम वाली होती हैं. लंबे-लंबे बुफे, तरह-तरह के व्यंजन, अलग-अलग काउंटरों पर दुनिया भर की डिशेज सजी रहती हैं और मेहमान प्लेटें भर-भरकर खाते नजर आते हैं. लेकिन हाल ही में एक बातचीत में फिल्ममेकर करण जौहर ने ऐसा खुलासा किया कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया. उन्होंने बताया कि वे शादियों में कभी खाना नहीं खाते!

सामने मण्यवर के शादी शो में, जहां करण जौहर पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा से बात कर रहे थे. दोनों नए-नवेले जोड़े से करण ने पूछा कि उनकी शादी में क्या चीजें बिल्कुल जरूरी थीं. पुलकित और कृति ने एक साथ कहा, 'अच्छा खाना!' कृति ने हंसते हुए बताया कि घर में पुलकित को 'अन्नपूर्णा' कहा जाता है क्योंकि उन्हें लोगों को खिलाना बहुत पसंद है. यही वजहों में से एक थी कि कृति ने उनसे शादी करने का फैसला किया.

शादियों में खाना नहीं खाते करण जौहर 

Add Zee News as a Preferred Source

द मण्यावर शादी शो में कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट के साथ बातचीत के दौरान करण जौहर ने खुलासा किया कि उन्होंने आज तक किसी भी शादी में खाना नहीं खाया है. जब करण ने दोनों से उनकी शादी के नॉन-नेगोशिएबल्स यानी जरूरी चीजों के बारे में पूछा, तो कृति और पुलकित ने बिना सोचे 'अच्छा खाना' कहा. कृति ने मजेदार अंदाज में बताया कि घर में पुलकित को 'अन्नपूर्णा' कहा जाता है, क्योंकि उन्हें लोगों को खाना खिलाना बेहद पसंद है. कृति ने यह भी कहा कि पुलकित की यही आदत उनकी शादी की एक बड़ी वजह बनी.

इसके बाद बातचीत आम शादियों के खाने पर आ गई. कृति ने कहा कि शादियों में ढेर सारे काउंटर होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग लंबी कतार में खड़े होकर आखिर में वही दो चीजें खाते हैं, जिन्हें वे पहले से पसंद करते हैं. इसी चर्चा के बीच करण जौहर ने अपनी बात रखी और सबको हैरान कर दिया.

करण जौहर ने खुद बताई वजह 

करण ने कहा कि उन्हें शादियों में खाने की कतारें बिल्कुल पसंद नहीं हैं. प्लेट लेकर खड़े होकर खाना उन्हें असहज महसूस कराता है. उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी भी शादी में खाना नहीं खाया और इस आदत पर उन्हें कोई अफसोस भी नहीं है. करण की यह बात सुनकर कृति भी चौंक गईं.

हाल ही में करण जौहर ने उदयपुर में एक बेहद भव्य शादी की मेजबानी की थी. यह शादी अमेरिका के अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू की थी. इस शादी में बॉलीवुड और इंटरनेशनल सितारों का जमावड़ा देखने को मिला. समारोह में रणवीर सिंह, वरुण धवन, शाहिद कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे सितारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी, जिससे शादी एक बड़े इवेंट में बदल गई.

इस ग्रैंड वेडिंग की सबसे खास बात यह रही कि इंटरनेशनल सिंगर जेनिफर लोपेज ने भी मंच पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. उनकी मौजूदगी ने इस शादी को किसी कॉन्सर्ट जैसा बना दिया. भले ही करण जौहर ने इस शादी में भी खाना न खाया हो, लेकिन उनकी यह दिलचस्प आदत अब चर्चा का विषय बन गई है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Karan Johar

Trending news

कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
messi in india
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
Maharashtra politics
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
congress
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा
Delhi politics
वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा
दुनियाभर में हुई बेइज्जती... मेसी इवेंट में हंगामे पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?
messi news
दुनियाभर में हुई बेइज्जती... मेसी इवेंट में हंगामे पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?
फर्जी ऐप्स, नौकरी और...CBI ने खोली 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड की परतें
Cyber ​​Crime
फर्जी ऐप्स, नौकरी और...CBI ने खोली 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड की परतें
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
Dilip Ghosh
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
kolkata News
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
Yog Guru Ramdev
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?
Himanta Biswa Sarma
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?