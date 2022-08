विक्की-कैटरीना की होने वाली थी शादी, ऐन मौके पर नशे में चूर Alia Bhatt ने मिला दिया था एक्टर को फोन!

Vicky Kaushal and Sidharth Malhotra in Koffee With Karan: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी बी टाउन की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी. भले ही बॉलीवुड से चुनिंदा लोगों को ही इस शादी का आमंत्रण भेजा गया था लेकिन इसके चर्चे हर ओर हुए. अब तक लोगों को इस वेडिंग से जुड़ी वही बातें पता चली हैं जो विक्की या कैटरीना ने बताई लेकिन अब जब विक्की कौशल कॉफी विद करण में पहुंचे हैं तो जाहिर है सीक्रेट्स और भी खुलेंगे और इसकी शुरुआत भी हो गई है. अब करण जौहर ने रिवील किया है कि किस तरह शादी ने ऐन पहले आलिया और उन्होंने नशे की हालत में विक्की को फोन मिला दिया था.

खुला शादी से ऐन पहले का राज

इस हफ्ते विक्की कौशल सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कॉफी विद करण के काउच पर नजर आने वाले हैं. विक्की जहां शादीशुदा हैं तो वहीं सिद्धार्थ कियारा आडवाणी संग अपने रिश्ते को लेकर काफी सुर्खियों में हैंय. ऐसे में दोनों स्टार्स जब करण जौहर के शो में पहुंचेंगे तो कई राज खुलेंगे और ट्रेलर में इसकी झलक भी सामने आ गई है. करण जौहर ने बातों ही बातों में रिवील कर दिया कि शादी से ऐन पहले उन्होंने आलिया भट्ट के साथ मिलकर क्या किया था.

आलिया ने नशे में मिला दिया था विक्की को फोन

हुआ ये था कि विक्की और कैटरीना की शादी से पहले करण जौहर और आलिया मिले थे और दोनों ने साथ में शैंपेन पी थी. उस वक्त दोनों ये सोचने लगे कि आखिर किस बॉलीवुड स्टार से बात की जाए तब दोनों ने तय किया कि वो विक्की से बात करेंगे. करण और आलिया कैटरीना को काफी समय से जानते थे और उनकी शादी की खबर सुनकर काफी इमोशनल थे लिहाजा उन्होंने नशे की हालत में विक्की को फोन मिला दिया था. कॉफी विद करण में ये खुलासा सुनकर आलिया के फैंस भी दंग रह गए हैं. अब गुरुवार को पता चलेगा कि और क्या क्या खुलासे होते हैं वो भी सिर्फ हॉटस्टार पर.