Karan Johar ने अपने बच्चों के लिए चुना ये करियर, बोले- ‘इस वजह से एक्टर नहीं..

हर साल नए स्टार किड को लॉन्च करने को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर सुर्खियों में छाए रहते हैं, उन्होंने कई नई टैलेंट्स को इंडस्ट्री में मौका दिया है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और वरुण धवन समेत कई नाम शामिल हैं. लेकिन इस इंडस्ट्री में एक्टर के तौर पर अपने बच्चों को लॉन्च करने का करण जौहर का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे एक्टर बनें. जिसके पीछे की वजह के बारे में भी उन्होंने खुलासा किया है.

हेयर और मेकअप आर्टिस्ट बनना फायदेमंद

दरअसल, हाल ही में डायरेक्टर करण जौहर यूट्यूब चैनल ‘गेम चेंजर’ का हिस्सा बने थे, जहां उन्होंने कोमल नाहटा से बात करते हुए बताया कि उनकी दिली इच्छा है कि उनके बच्चे एक्टर नहीं, बल्कि हेयर और मेकअप आर्टिस्ट बनें. करण जौहर ने आगे मजाक करते हुए कहा,‘आजकल मेकअप और हेयर आर्टिस्ट जो फीस लेते हैं, उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताइए ही मत. असल में मैं चाहता हूं कि रूही और यश हेयर और मेकअप आर्टिस्ट बनें, क्योंकि वो बाकियों से ज्यादा पैसे कमाते हैं. एक हेयर करे और दूसरा मेकअप ये दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा.’

हीरो का काम दिखना चाहिए

करण जौहर ने आगे बात करते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि हमारा बजट ये है क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, अगर आपको ज्यादा लोग चाहिए, तो आप उन्हें दे दीजिए, अगर आप कोई स्पोर्ट्स बायोपिक या बायोग्राफिकल ड्रामा कर रहे हैं, जिसमें आपको शरीर हर समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो इसका पैसा निर्माता देगा. लेकिन अगर आप एक हीरो हैं तो आपका काम अच्छा दिखना है.’

ज्यादा पैसे की डिमांड को लेकर कसा तंज

करण जौहर ने आगे बात करते हुए कहा, ‘अगर आप हेल्दी खाना, खाना चाहते हैं, तो आप खाइए. लेकिन मैं इसके लिए पैसे क्यों दूं? कई एक्टर्स हमें अपना बजट दे देते हैं कि हमारा ये बजट है. अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो करें, वहीं कुछ स्टार्स अपना बाकी का खर्चा खुद ही करते हैं.’ करण ने कहा, ‘मुझे लगता है कि अगर आपको फीस और बैकग्राउंड दोनों मिल रहा है तो ये खुद ही करें और थोड़ा नरम स्वभाव दिखाएं.’ वहीं सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण की डिमांड को लेकर करण जौहर ने तंज कसते हुए कहा, ‘6 से 8 लोगों की टीम को साथ लेकर आप क्यों चल रहे हैं.’