ट्रोलर्स नहीं बेटे यश ने उड़ाया ‘नेपो बेबी’ का मजाक, पिता करण जौहर सुनकर रह गए हैरान!

Karan Johar: बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दीं और बहुत से स्टार्स को लॉन्च कर रातों-रात स्टार बना दिया. मगर उनकी फिल्मों में से ज्यादातर बॉलीवुड स्टार्स किड होते हैं जिसके चलते वो आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं. करण जौहर पर अक्सर ये इल्जाम लगते आए हैं कि वो सिर्फ नेपो किड्स यानी स्टार्स किड्स को ही फिल्मों में कास्ट करते हैं और बाहरी स्टार्स को मौका नहीं देते हैं. वहीं जब भी ‘नेपोटिज्मि’ पर डिबेट होती है तो करण जौहर का नाम लिया जाता है. मगर अब नेपोटिज्म को लेकर करण जौहर का मजाक किसी फैन ने नहीं बल्कि उनके खुद के बेटे बना दिया है.

करण जौहर का बना मजाक

करण जौहर अपने बेटे यश जौहर और बेटी रूही के साथ अक्सर फनी वीडियोज को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. वीडियो में बच्चों की क्यूटनेस को फैंस काफी पसंद करते हैं. मगर इस बार करण जौहर ने खुद का मजाक उड़ाते हुए बेटे यश को ‘नेपो बेबी’ लिखी हुई टी शर्ट पहनाई है जिस पर उनके बेटे ने पिता करण को मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है.

यश ने दिया जवाब

दरअसल करण जौहर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर बेटे यश के साथ एक विडियो शेयर किया है जिसमें बेटे यश की टी शर्ट पर ‘नेपो बेबी’ लिखा रहता है, जिसे देखकर करण जौहर बेटे से कहते हैं कि आपकी टी शर्ट पर ‘नेपो बेबी’ लिखा है क्या आपको इसका मतलब पता है? जिसपर बेटा यश मजाक करते हुए कहता है ‘हां, मगर मैं लॉन्च नहीं होना चाहता हूं.’ यश के इस मजेदार जवाब को सुनकर फैंस काफी खुश हो जाते हैं और यश की सोच की तारीफ करते हैं.