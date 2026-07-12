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क्या आपने देखा करण जौहर का तौलिया डांस? सलमान खान को भी छोड़ा पीछे; आकांक्षा रंजन के संगीत में बांधा समा

Karan Johar Towel Dance Video Viral: बॉलीवुड एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर ने डायरेक्टर शरण शर्मा संग बेहद सादगी से कोर्ट मैरिज कर ली है. लेकिन उनकी संगीत सेरेमनी में करण जौहर और आलिया भट्ट ने अपने धमाकेदार डांस से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 12, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:46 AM IST
क्या आपने देखा करण जौहर का तौलिया डांस? सलमान खान को भी छोड़ा पीछे; आकांक्षा रंजन के संगीत में बांधा समा
Image Credit: Karan Johar Towel Dance Video ViralSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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