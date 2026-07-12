/क्या आपने देखा करण जौहर का तौलिया डांस? सलमान खान को भी छोड़ा पीछे; आकांक्षा रंजन के संगीत में बांधा समा

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर ने आखिरकार अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड और फिल्म डायरेक्टर शरण शर्मा के साथ शादी रचा ली है. दोनों ने बहुत ही सादगी भरे अंदाज में रजिस्टर्ड मैरिज यानी कोर्ट मैरिज की है. शादी के बाद आकांक्षा ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खास पल की खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं, जिनमें ये कपल बेहद खुश और एक-दूसरे के प्यार में डूबे नजर आ रहे हैं. फैंस भी इन दोनों की नई शुरुआत पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.
शादी तो बेहद सादगी से हुई, लेकिन कपल की संगीत सेरेमनी में जमकर धमाल मचा. सोशल मीडिया पर आकांक्षा और शरण की संगीत सेरेमनी की कई तस्वीरें और वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस ग्रैंड फंक्शन में आलिया भट्ट, जाह्नवी कपूर समेत बॉलीवुड के कई बड़े-बड़े सितारे शामिल हुए. वीडियो में सभी सितारे शादी के जश्न में डूबे और मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेकिन इन सबके बीच महफिल में सबसे ज्यादा सुर्खियां संगीत सेरेमनी में आए मेहमानों के डांस वीडियो बटोर रहे हैं.
इस संगीत सेरेमनी का सबसे मजेदार और धमाकेदार पल तब आया, जब फिल्म मेकर करण जौहर ने जाह्नवी कपूर के साथ स्टेज संभाला. करण जौहर ने पहले तो जाह्नवी कपूर के साथ फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ के सुपरहिट गाने ‘शावा शावा’ पर धांसू डांस किया. इसके बाद उन्होंने सलमान खान की फिल्म ‘मुझसे शादी करोगी’ के मशहूर गाने ‘जीने के हैं चार दिन’ पर अपना हुक स्टेप वाला तोलिया डांस शुरू कर दिया. करण जौहर के इस तोलिया डांस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
फिल्ममेकर करण जौहर के अलावा एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी डांस फ्लोर पर अपनी परफॉर्मेंस से समां बांध दिया. आलिया भट्ट ने शाहरुख खान के सुपरहिट गानों पर जबरदस्त डांस किया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग झूम उठे. इस डांस के दौरान स्टेज पर आलिया भट्ट के साथ आकांक्षा रंजन कपूर की बहन अनुष्का रंजन और उनके पति आदित्य सील भी थिरकते हुए नजर आए. संगीत की इस शाम में मौजूद सभी मेहमानों और सितारों ने जमकर एंजॉय किया और इस रात को यादगार बना दिया.
आपको बता दें कि आकांक्षा रंजन कपूर और शरण शर्मा ने 11 जुलाई को एक-दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया. ये दोनों साल 2022 से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और लंबे समय से रिलेशनशिप में थे. इनकी इस सीक्रेट और सिंपल शादी में सिर्फ परिवार के कुछ लोग और बहुत ही करीबी दोस्त शामिल हुए थे. कपल ने अपनी शादी को काफी प्राइवेट रखा था, ताकि वे बिना किसी शोर-शराबे के अपने इस खास दिन को अपने परिवार और दोस्तकों के साथ सुकून से एन्जॉय कर सकें.
रजिस्टर्ड मैरिज और प्राइवेट संगीत सेरेमनी के बाद अब 12 जुलाई को मुंबई में एक बहुत बड़ा और ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया है. इस रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-माने सितारे और दिग्गज हस्तियां शामिल होने वाली हैं. माना जा रहा है कि रिसेप्शन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाएंगी. फिलहाल तो आकांक्षा रंजन की शादी और करण जौहर के मजेदार डांस वीडियो ने इंटरनेट का तापमान बढ़ा रखा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.