पूजा बेदी के बाद करण के सपोर्ट में आए दोस्त सुधांशु, बोले- '20 सालों से जानता हूं...'

नई दिल्ली : टीवी एक्टर और सिंगर करण सिंह ओबेराय पर रेप का आरोप लगने के बाद से इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है. एक्ट्रेस पूजा बेदी के बाद अब उनके दोस्त और बैंड के को सिंगर रहे सुधांशु पांडे ने कहा है कि वह इस पर विश्वास नहीं करते हैं. सुधांशु ने कहा कि मैं पिछले 20 सालों से करण को जानता हूं. बैंड ऑफ ब्यॉज में साथ काम कर चुके हैं. हम अभिनेता के रूप में भी साथ काम कर रहे हैं. हम न केवल दोस्त हैं बल्कि एक समय हम अच्छे पड़ोसी भी थे.

एक्टर ने आगे बात करते हुए कहा कि मैं करण ही नहीं उनके पूरे परिवार को भी अच्छे से जानता हूं. करण के पिता एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं और उनकी बहन भी प्रोफेशनल हैं साथ ही उनका भाई विदेश में रहता है. करण खुद फिल्मों में आने से पहले एक मर्चेंट नेवी थे. सुधांशु ने कहा कि मैंने उन्हें कभी भी किसी भी महिला से ऊंची आवाज में बात करते हुए या कभी किसी के साथ गलत व्यवहार करते हुए नहीं देखा है.

वहीं पूजा बेदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक न्यूजपेपर के आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा कि मैं इस खबर को पढ़कर बहुत परेशान हूं कि कैसे कुछ महिलाएं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हैं. और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शादी का झांसा देकर कोई कैसे रेप कर सकता है. पूजा और करण के बैंड ऑफ बॉयज ग्रुप ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने बताया कि करण पर लगे आरोप गलत हैं.

The word #rape is being too loosely used. #rape is a #HEINOUS crime!

So for CLARITY....

Consensual sex is NOT RAPE

Non marriage is NOT RAPE

Rejection is NOT RAPE

A man deciding to not make a fling into a relationship is NOT RAPE

We need LAW to SPECIFY this.#FakeCases #MenToo

— Pooja Bedi (@poojabeditweets) May 8, 2019