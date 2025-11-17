शो ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ से पहले ही छिड़ी कपूर परिवार में बहस, ‘नेपोटिज्म’ पर बोलीं करीना, कहा- ‘सरनेम नहीं…’

Dining With The Kapoor’s: करीना कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े परिवार की बेटी हैं, जहां से कई कलाकार निकले हैं. वहीं हाल ही में उन्होंने नेपोटिज्म पर बात करते हुए बताया कि नेपोटिज्म से करियर के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन केवल टैलेंट और फैंस की मर्जी से ही आपको सक्सेस मिल सकती है. आइए जानते हैं उन्होंने आगे क्या कहा
Dining With The Kapoor’s: बॉलीवुड की ‘पू’ यानी करीना कपूर नेपोटिज्म पर बात करने से कभी डरती नहीं हैं, और उन्होंने हमेशा इस बात को माना है कि उन्हें कपूर फैमिली में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, जिसने उनके लिए कई रास्ते आसान बना दिए हैं. लेकिन उनका यह भी मानना है कि इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए आपको लगातार मेहनत और फैंस को इंप्रेस करना पड़ेगा, तभी वो यहां सर्वाइव कर पाएंगे.
‘नेपोटिज्म सक्सेस नहीं दिलाता’
दरअसल हाल ही में करीना कपूर एक इंटरव्यू का हिस्सा बनी थीं, जहां उन्होंने नेपोटिज्म पर बहस के बारे में बात की और खुलकर इस पर अपना विचार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, ‘नेपोटिज्म आपको डेब्यू दिला सकता है, जीवन भर का करियर नहीं. फैन फॉलोइंग आपका भाग्य तय करती है, आपका सरनेम नहीं.’
नेपोटिज्म पर बोले अदार जैन
वहीं कपूर खानदान के बेटे अदार जैन ने हाल ही में नेपोटिज्म के बारे में बात करते हुए कहा, ‘लोग नेपोटिज्म पर चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे इसका कोई फायदा नहीं मिला. हां, मैं राज कपूर का पोता हूं, और करीना और रणबीर कपूर का कजिन हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं साल में 50 फिल्में करूं या लगातार ब्रांड डील और एंडोर्समेंट साइन करूं. दुख की बात है कि इस लिहाज से मैं नेपोटिज्म का शिकार नहीं रहा हूं.’
‘डाइनिंग विद द कपूर्स’
आपको बता दें इन दिनों कपूर खानदान अपने न्यू शो को लेकर चर्चा में बना हुआ है. इस स्पेशल शो को अरमान जैन द्वारा बनाया गया है, इसका निर्देशन स्मृति मूंदड़ा ने किया है जिसका 21 नवंबर को प्रीमियर होने वाला है. ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ में कपूर फैमिली के ज्यादातर लोग आपको दिखाई देंगे, जिसमें रणधीर कपूर, रीमा जैन, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी, मनोज जैन, नताशा नंदा, भरत साहनी, आदर जैन, अनीसा मल्होत्रा जैन, अगस्त्य नंदा, नव्या नवेली नंदा, कुणाल कपूर, जहान कपूर, शायरा कपूर, नमिता कपूर, कंचन देसाई, जतिन पृथ्वीराज कपूर और पूजा देसाई जैसे नाम शामिल हैं.
