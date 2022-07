Kareena Kapoor Pregnancy: तीसरे बच्चे की मां बनने जा रही हैं करीना कपूर खान? तस्वीरों में दिखा इतना बड़ा बेबी बंप

Kareena Kapoor Baby Bump: बॉलीवुड डीवा करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) इन दिनों अपने परिवार के साथ खूबसूरत जगहों पर छुट्टियां मना रही हैं. इंग्लैंड में इंग्लिश चैनल के पास अपने पति सैफ अली खान के साथ सेल्फी क्लिक कराने से लेकर लंदन के फूड हब की खोज तक, बेबो अपने जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक का आनंद ले रही है. हालांकि, हाल ही में लंदन में अपने फैन के साथ बेबो और सैफ की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है क्योंकि इस फोटो ने करीना कपूर की तीसरी प्रेग्नेंसी की अफवाहों को हवा दे दी है.

करीना के बेबी बंप की दिखी तस्वीर

हाल ही में करीना कपूर खान के एक फैन पेज द्वारा पोस्ट की गई उनकी हालिया लंदन ट्रिप से बेबो और सैफ की एक तस्वीर सामने आई है. तस्वीर में शाही जोड़ा फैन के साथ पोज देता हुआ नजर आ रहा है. हालांकि, इस फोटो में जिस चीज ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वह थी करीना का फूला हुआ पेट. हालांकि, एक्ट्रेस ने इसे एक कप से छिपाने की कोशिश की, लेकिन उनका पेट काफी हद तक बेबी बंप जैसा लग रहा था. अब लोगों को लग रहा है कि तैमूर और जहांगीर के बाद पटौदी खानदान का तीसरा राजकुमार या राजकुमारी आने वाली है या नहीं. सिर्फ यह नहीं! बेबो ने अबतक अपनी छुट्टियों की तस्वीरों में चतुराई से अपने पेट को छिपाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं, जो इन अटकलों को और तेज कर रहा है.

Kareena and Saif spotted in London with friends pic.twitter.com/HBhGOQvKtm

— Kareena Kapoor Khan (@KareenaK_FC) July 15, 2022