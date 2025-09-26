‘ये मेरे लिए सब कुछ है...’ लेजेंडरी लिरिसिस्ट गुलजार से मिल गदगद हुईं करीना कपूर, 68वीं फिल्म के सेट पर ऐसा था पहला दिन

Kareena Kapoor Khan: करीना कपूर खान ने मेघना गुलजार की नई फिल्म ‘दायरा’ की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आ रहे हैं. ये उनकी 68वीं फिल्म है. हाल ही में करीना ने फिल्म के सेट से एक फोटो शेयर की है, जो तेजी से वायरल हो रही है. फोटो में उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है.
Kareena Kapoor Khan Meet Gulzar: आखिर बार क्राइम थ्रिलर ‘द बकिंघम मर्डर्स’ में नजर आने के बाद बेबो यानी करीना कपूर खान एक और नई क्राइम ड्रामा फिल्म ‘दायरा’ में नजर आने वाली हैं, जिसमें उनके साथ साउथ सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आने वाले हैं. ये दोनों की साथ में पहली फिल्म होगी और करीना की ये 68वीं फिल्म होगी, जिसको मेघना गुलजार डायरेक्ट कर रही हैं. फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है. इसी बीच करीना ने फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
फोटो में करीना हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकार और कवि गुलजार के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. साथ ही सेयर की गई तस्वीरों में उनकी चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि वे गुलजार साहब से मिलकर कितनी खुश हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए करीना बड़ा प्यारा कैप्शन भी दिया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘One for the books. Meeting Gulzar saab… मेरे लिए सब कुछ हो गया’. करीना की ये फोटो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गई और फैंस को खूब पसंद आ रही है.
करीना ने सेट से शेयर के BTS फोटो-वीडियो
करीना ने सेट से जो बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो शेयर किया उसके लिए फैंस उनको ढेर सारा प्यार और विशेज दे रहे हैं. करीना के शेयर किए गए वीडियो में फिल्म की तैयारियों की झलक भी दिखी. इसमें एक जगह वो स्क्रिप्ट पढ़ती नजर आईं, वहीं दूसरी झलक में साउथ सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन पुलिस यूनिफॉर्म में दिखे. वीडियो में गुलजार साहब भी दिखाई दिए, जो टीम के साथ बातचीत करते नजर आए. इन खास लम्हों को शेयर करते हुए करीना ने लिखा, ‘डे 1, 68वीं फिल्म ‘दायरा’ विद मोस्ट अमेजिंग मेगना गुलजार और पृथ्वीराज.. सेंड लव एंड ब्लैसिंग्स’.
फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं फैंस
‘दायरा’ को लेकर करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन के फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, जिसका अंदाजा फोटो-वीडियो पर आ रहे कमेंट्स से लगाया जा सकता है. जहां फैंस बता रहे हैं कि वो बेसब्री से इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं. ये फिल्म एक क्राइम-ड्रामा थ्रिलर है जो समाज में हो रही सच्चाईयों और कड़वे सच को उजागर करेगी. इसमें क्राइम, सजा और न्याय जैसे मुद्दों को दिखाया जाएगा. करीना और पृथ्वीराज इसमें बेहद दमदार किरदारों में नजर आने वाले हैं.
मेघना गुलजार के अलगी बड़ी फिल्म
ये फिल्म दर्शकों को एक अलग एक्सपीरियंस देगी, क्योंकि उनको दोनों का दमदार अभिनय एक साथ देखने को मिलेगा. ये फिल्म मेघना गुलजार के करियर की अगली बड़ी फिल्म होने वाली है. उनकी पिछली फिल्म ‘सैम बहादुर’ साल 2023 में रिलीज हुई थी, जिसे काफी पसंद किया गया. ‘दायरा’ में भी वो एक सीरियस और सेंसिटिव मुद्दे को सामने लाने जा रही हैं. कहानी को यश और सीमा ने मेघना के साथ मिलकर लिखा है. फिल्म का मकसद अपराध और न्याय की असलियत को दर्शकों तक एक नए नजरिए से पहुंचाना है.
