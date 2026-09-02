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'काश! मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की होती...' करीना कपूर ने खोला दिल का राज, बताया क्यों तैमूर-जेह पर बनाती हैं पढ़ाई का दबाव

Kareena Kapoor Khan: एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने कक्षा 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने पर अपना सबसे बड़ा पछतावा जाहिर किया है. जानिए कैसे इस फैसले ने उनके बेटों तैमूर-जेह की परवरिश, उनके व्यक्तिगत विचारों और यूनिसेफ (UNICEF) के साथ उनके जुड़ाव को प्रभावित किया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 02, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:21 PM IST
'काश! मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की होती...' करीना कपूर ने खोला दिल का राज, बताया क्यों तैमूर-जेह पर बनाती हैं पढ़ाई का दबाव

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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