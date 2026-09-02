'काश! मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की होती...' करीना कपूर ने खोला दिल का राज, बताया क्यों तैमूर-जेह पर बनाती हैं पढ़ाई का दबाव

Kareena Kapoor Khan: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भले ही हिंदी सिनेमा में सबसे सफल करियरों में से एक बनाया हो, लेकिन उनकी युवावस्था का एक फैसला ऐसा है, जिसके लिए उन्हें आज भी पछतावा है- अपनी शिक्षा पूरी न करना. उन्होंने बताया कि वह अपने बेटों तैमूर और जेह को लेकर इस मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहती हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा पूरी करना जरूरी है, उसके बाद ही अपने दिल की सुननी चाहिए.
करीना ने हाल ही में कक्षा 11वीं के बाद फिल्मों में आने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ने के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे इस अनुभव ने उनके बेटों की परवरिश के तरीके को आकार दिया है.
हनुमान दास के साथ एक बातचीत में, करीना ने कहा कि उन्होंने कभी अपनी शिक्षा पूरी नहीं की और यह एक ऐसी बात थी, जो एक एक्ट्रेस के रूप में बड़ी सफलता मिलने के बाद भी उनके साथ बनी रही. करीना ने कहा, 'मैंने कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और यह बात हमेशा मेरे साथ रही. हालांकि मेरे पास अवसर था, लेकिन मैं फिल्मों में आ गई और कक्षा 11वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं की.'
करीना ने स्वीकार किया कि लोग शिक्षा छोड़ने के उनके फैसले पर अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन वह अपने काम के जरिए खुद को साबित करने के लिए दृढ़ थीं. उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि बहुत से लोग इसका मजाक उड़ा सकते हैं या जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन मैं एक एक्ट्रेस के रूप में खुद को साबित करना चाहती थी. मैं बस अपने दिल की सुनना चाहती थी.' इसके साथ ही उन्होंने माना कि पढ़ाई पूरी न करना आज भी उनके लिए पछतावे की बात है. उन्होंने कहा, 'शिक्षा एक ऐसी चीज है, जिसे पूरा न करने का मुझे सच में पछतावा है.'
करीना ने कहा कि उनके खुद के अनुभव ने उस सलाह को प्रभावित किया है, जो वह अपने बेटों को देती हैं. हालांकि वह चाहती हैं कि तैमूर और जेह अंततः अपने सपनों को पूरा करें, लेकिन वह पहले उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहती हैं. उन्होंने कहा, 'इसलिए मैं अपने बेटों पर दबाव डालती हूं कि वे पहले अपनी शिक्षा पूरी करें और फिर अपने दिल की सुनें.'
एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि यह व्यक्तिगत जुड़ाव ही उन कारणों में से एक है, जिसकी वजह से वह यूनिसेफ (UNICEF) के माध्यम से भारत में युवा लड़कियों की शिक्षा का पुरजोर समर्थन करती हैं. उन्होंने बताया, 'जब यूनिसेफ ने भारत में युवा लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए मुझसे संपर्क किया, तो मुझे इसके प्रति गहरा जुड़ाव महसूस हुआ, क्योंकि मेरे मन में हमेशा यह मलाल था कि मैंने खुद की शिक्षा पूरी नहीं की थी.' करीना 2014 से यूनिसेफ इंडिया से जुड़ी हुई हैं और लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की वकालत कर रही हैं.
करीना ने चैरिटी को लेकर अपने दृष्टिकोण पर भी बात की. उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि लोगों को उन कारणों का समर्थन करना चाहिए, जो वास्तव में उनके दिल को छूते हैं, न कि अपने हर योगदान के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा करने के लिए मजबूर महसूस करना चाहिए. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि दान कुछ ऐसा है, जो आपके विश्वास और आपकी वास्तविक इच्छा से आना चाहिए.' उन्होंने स्वीकार किया कि वह कभी-कभी धर्मार्थ कार्यों के बारे में बात करने में असहज महसूस करती हैं, क्योंकि परोपकार के बारे में सार्वजनिक बातचीत का गलत मतलब निकाला जा सकता है. उन्होंने कहा, 'सैफ और मेरे द्वारा किया जाने वाला काम शब्दों से ज्यादा दिल से जुड़ा होता है.'
करीना ने गर्मियों के दौरान क्रिकेट से जुड़ी एक चैरिटी पहल में भाग लेने को याद किया और इसे खेल तथा परोपकार को एक साथ लाने का एक शानदार अवसर बताया. उन्होंने कहा, 'शब्दों से ज्यादा हमारे काम बोलते हैं. अपने तरीके से हम ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो सके.' हाल ही में सैफ ने इंग्लैंड में ल्यूटन टाउन और इंडियंस क्रिकेट क्लब के बीच एक चैरिटी मैच में हिस्सा लिया था, जहां करीना और उनके बेटे, तैमूर और जेह, उनका हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद थे.
करीना ने दो बेटों की परवरिश पर भी खुलकर बात की और कहा कि लड़कों की मां बनना उनके लिए बिल्कुल नया और अनोखा अनुभव रहा है. उन्होंने हंसते हुए कहा, 'मैं आधिकारिक तौर पर एक फुटबॉल मॉम और एक क्रिकेट मॉम बन चुकी हूं.' अपनी बहन करिश्मा कपूर के साथ पली-बढ़ी करीना ने कहा कि तैमूर और जेह की परवरिश ने उन्हें उन अनुभवों से रूबरू कराया है, जिनका सामना उन्होंने बचपन में कभी नहीं किया था.