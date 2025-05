पहलगाम हमले और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर नहीं खुला मुंह, लेकिन सीजफायर पर भर-भर कर पोस्ट कर रहे बड़े-बड़े स्टार्स

Bollywood Celebs Reaction On Ceasefire: 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई, जिससे पूरे देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई. हर कोई यही चाहता था कि सरकार कड़ी कार्रवाई करे. करीब 15 दिन बाद, 7 मई को भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की. इस घटना पर आम लोगों, नेताओं और कई सितारों ने अपनी बात रखी, लेकिन कुछ बॉलीवुड सेलेब्स इस पर खामोश ही रहे.

शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच ‘पूर्ण और त्वरित’ सीजफायर यानी युद्धविराम पर सहमति बनी. भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये समझौता पाकिस्तान के साथ सीधी बातचीत के बाद तय हुआ. जैसे ही ये जानकारी बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों के कानों तक पहुंची तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो भर-भर कर पोस्ट करने लगे. हालांकि, जिस पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर वे चुप्पी साधे बैठे थे वो पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन करने से भी नहीं चुका.

सीजफायर पर भर-भर कर सेलेब्स के पोस्ट

पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन करने के बाद जहां कुछ स्टार्स ने तुरंत अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया, तो कुछ ऐसे रहे, जो इसी खुशी डूबे रहे कि सीजफायर का ऐलान हो चुका है. जैसे करीना कपूर खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'रब रख्खा. जय हिंद'. परिणीति चोपड़ा ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'ॐ नमः शिवाय' लिखा. अनन्या पांडे ने भी प्रार्थना वाले इमोजी शेयर किए. वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और इब्राहिम अली खान ने भी इसी तरह के कुछ पोस्ट किए, जिन पर पाकिस्तान ने पानी फेर दिया.

‘जय हिंद, जय हिंद की सेना...’, 19 दिन से चुप्पी साधे बैठे अमिताभ बच्चन, अब ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर लिख डाली पूरी कविता

करीना ने करिश्मा तक नहीं रहा खुशी का ठिकाना

करिश्मा कपूर ने तिरंगे की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'जय हिंद. प्यार और शांति'. करण जौहर और मलाइका अरोड़ा ने भी दिल और प्रार्थना वाले इमोजी के जरिए अपनी खुशी जाहिर की. इसके अलावा इलियाना डिक्रूज, राशा थडानी और कई दूसरे कलाकारों ने भी पोस्ट किया. साथ ही मशहूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने भी एक्स (ट्विटर) हैंडस पर सीजफायर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए, 'सीजफायर का ऐलान हो गया है और शाम 5 बजे से डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है. अब जो लोग भारत के खिलाफ आतंक फैलाते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि भारत चुप नहीं बैठेगा'.

Ceasefire declared today, disengagement started at 5pm.

Hopefully all those that support terrorism against India now realise our leadership will not hold back in taking strict and appropriate action.

Now India can go on with what is most needed. The development goals of our…

— Shekhar Kapur (@shekharkapur) May 10, 2025