'शुरू मजबूरी में किए थे अब मजा आ रहा है', करीना की तीसरी प्रेग्नेंसी से हैरान फैंस, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

Kareena Kapoor Khan On Third Pregnancy: बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान इन दिनों अपनी तीसरी प्रेग्नेंसी की खबरों को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. बेबी बंप तस्वीर वायरल होने के बाद एक्ट्रेस की तीसरी प्रेग्नेंसी के चर्चे शुरू हो जिससे उनके फैंस काफी हैरान हैं. हालांकि अब करीना ने सोशल मीडिया के जरिए खुद कंफर्म कर दिया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हैं. इसके लिए करीना ने मजेदार इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है. हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया पर करीना की तीसरी प्रेग्नेंसी की अफवाहों के बीच ही सोशल मीडिया पर तमाम मजेदार मीम्स वायरल हो गए.

करीना कपूर खान का रिएक्शन

मीम्स से पहले बताते हैं कि करीना कपूर ने अपनी तीसरी प्रेग्नेंसी की खबरों को कैसे खारिज किया है. करीना ने इंस्टाग्राम पर अपना सेस्टेमेंट शेयर करते हुए लिखा, "दोस्तों ये पास्ता और वाइन का कमाल है. रिलैक्स कीजिए..मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं. सैफ कह रहे हैं कि वो देश की जनसंख्या में काफी योगदान कर चुके हैं." अब करीना कपूर का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

खूब वायरल हो रहे हैं मीम्स

करीना की तीसरी प्रेग्नेंसी के चर्चों के बीच सोशल मीडिया पर नेटिजंस हैरान वाले रिएक्शंस दे रहे हैं तो वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स एक से बढ़कर एक मजेदार मीम्स भी शेयर कर रहे हैं. यहां देखिए कुछ मजेदार मीम्स:

