करीना कपूर खान ने इस साउथ एक्टर संग मिलाया हाथ, शुरू की 68वीं फिल्म की शूटिंग, मेघना गुलजार कर रहीं डायरेक्ट

Kareena Kapoor Film: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अब भी लगातार काम कर रही हैं. उनके पास कुछ फिल्में हैं, जिनका शूट करीना कर चुकी हैं और कुछ फिल्मों की शूटिंग अभी बाकी है. कुछ वक्त पहले करीना 'द बकिंघम मर्डर्स' और 'सिंघम अगेन' में नजर आई थीं. इसके बाद अब करीना के हाथ एक और बड़ी पिक्चर लगी है. जिसकी वो शूटिंग शुरू कर चुकी हैं. इस फिल्म को जंगल पिक्चर्स और पेन स्टूडियो वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं. वहीं मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं. करीना ने इस फिल्म के लिए टॉप मलयालम एक्टर संग हाथ मिलाया है.

पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी करीना कपूर

करीना कपूर इस फिल्म में एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी. पृथ्वीराज सुकुमारन अपने दमदार अभिनय और रोमांच के लिए जाने जाते हैं. कुछ वक्त पहले वो काजोल के साथ एक फिल्म में नजर आए थे. जिसमें इब्राहिम अली खान ने उनके बेटे का रोल प्ले किया था. अब करीना ने एक्टर के साथ हाथ मिलाया है. इस फिल्म का नाम 'दायरा' है.

काफी पहले कर दिया था फिल्म का ऐलान

दरअसल, करीना कपूर खान की इस फिल्म का ऐलान तो काफी पहले ही हो गया था. अब एक्ट्रेस ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया, जिसके कैप्शन में करीना ने लिखा 'पहला दिन, 68वीं फिल्म, दायरा सबसे अमेजिंग मेघना गुलजार के साथ.' इसके साथ करीना ने पृथ्वीराज सुकुमारन को भी टैग किया. इस वीडियो में करीना पूरी टीम के साथ पूजा करती नजर आ रही है. फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन पुलिस वाले बनने वाले हैं, जो वर्दी पहने दिख रहे हैं और वहीं सामने करीना कपूर है.

फिल्म की शूटिंग हुई शुरू

दायरा फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है. इसके लिए फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई हैं. दरअसल, पृथ्वीराज सुकुमारन का नाम राजामौली की 1000 करोड़ी फिल्म के साथ भी जुड़ी रहा है. कहा जा रहा है कि वो महेश बाबू की फिल्म का हिस्सा हैं. जिसके लिए काफी पहले ही शूट कंप्लीट कर चुके हैं. एक्टर की मां ने कुछ वक्त पहले हिंट दिया था, लेकिन बाद में पोस्ट हटा दिया था. वहीं खुद फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं.

कई फिल्मों को मेघना ने किया डायरेक्ट

बता दें कि मेघना गुलजार अपनी कहानी कहने के तरीके के लिए जानी जाती हैं. नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर मेघना को विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर को डायरेक्ट कर चुकी हैं. इससे पहले राजी और तलवार जैसी फिल्मों को भी डायरेक्ट कर चुकी है.