बच्चों के हाथ से छीन लेती हूं फोन... तैमूर और जेह की इस बुरी आदत से परेशान हुईं करीना कपूर, सैफ संग होता है झगड़ा

Kareena Kapoor Parenting: बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. करीना दो बेटों तैमूर और जेह की मां हैं और वो अपनी पैरेंटिंग को लेकर काफी अलर्ट रहती हैं. हाल ही में स्क्रीन को दिए एक इंटरव्यू में करीना ने खुलासा किया है कि वो अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर कितनी सख्त हैं. करीना ने बताया कि वो नहीं चाहतीं कि उनके बच्चे मोबाइल और डिजिटल दुनिया में खो जाएं और इसके लिए वो उनके हाथ से फोन तक छीन लेती हैं.
इंटरव्यू में करीना कपूर ने खुलकर बात की कि कैसे आज के दौर में बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप से दूर रखना मुश्किल हो रहा है. करीना ने बताया कि उनके बच्चों के पास अपना कोई पर्सनल फोन नहीं है. लेकिन जब तैमूर और जेह पूरे दिन गेम खेलने में लग जाते हैं तो उन्हें जबरदस्ती उनके हाथ से फोन छीनना पड़ता है. करीना ने कहा कि डिजिटल चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को इस लत से बचाना चाहती हैं.
करीना ने एक बहुत ही मजेदार और आंखें खोलने वाला किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि तैमूर की नैनी के पास एक फोन है जिसे तैमूर अपना फोन समझता है. तैमूर ने करीना से पूछा कि क्या वो अपने दोस्तों को कह सकता है कि यह उसका फोन है. करीना ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि यह तुम्हारा फोन नहीं है. इस पर तैमूर ने तपाक से करीना को जवाब दिया कि आप और अब्बा भी तो दिन भर फोन पर बात करते हैं. बच्चे का यह सवाल सुनकर करीना हैरान रह गईं.
करीना कपूर ने बताया कि उनके और सैफ अली खान के बीच लड़ाई की सिर्फ यही एक वजह है. सैफ का सोचना है कि करीना को इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए. लेकिन करीना का मानना है कि इस मामले में उनका हाइपर होना बिल्कुल सही है. करीना ने इमोशनल होते हुए कहा कि वो बस अपने बच्चों को जितना हो सके उतने लंबे समय तक छोटा और मासूम ही बनाकर रखना चाहती हैं.
करीना ने आज के डिजिटल दौर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि वो बदलते वक्त के साथ चलना चाहती हैं लेकिन बच्चों को एक खतरनाक हद तक टेक्नोलॉजी का आदी नहीं बनने देना चाहतीं. करीना ने माना कि AI के कुछ पहलू उन्हें बहुत परेशान करते हैं. उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही कामों के लिए होना चाहिए और बच्चों के लिए इसकी एक लिमिट तय होनी जरूरी है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना कपूर जल्द ही मेघना गुलजार की फिल्म 'दायरा' में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में उनके साथ साउथ के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीड रोल में होंगे. यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसमें करीना और पृथ्वीराज पुलिस ऑफिसर्स के किरदार निभाते हुए दिखेंगे. यह फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.