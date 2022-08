बच्चे पैदा करने के बाद कैसी है Kareena Kapoor की सेक्स लाइफ? जवाब ने कर दी Karan Johar की बोलती बंद

Kareena Kapoor Sex Life after Kids Revelation in Koffee with Karan: करण जौहर (Karan Johar) के चैट शो, कॉफी विद करण (Koffee with Karan) का नया एपिसोड आने वाला है जिसमें आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा (Lal Singh Chaddha) की स्टार कास्ट, करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) शिरकत कर रहे हैं. इस एपिसोड का प्रोमो आउट हो चुका है और उसमें कई स्कैन्डलस बातें कही गई हैं. प्रोमो में करण ने करीना से पूछा है कि बच्चे पैदा करने के बाद उनकी सेक्स लाइफ कैसी है. इसपर करीना ने जो जवाब दिया, उसने करण की बोलती बंद कर दी..

बच्चे पैदा करने के बाद कैसी है Kareena की सेक्स लाइफ?

कॉफी विद करण (Koffee with Karan) के पांचवे एपिसोड में आमिर खान (Aamir Khan) और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) आ रहे हैं. इस एपिसोड के प्रोमो की शुरुआत में ही करण किसी सेगमेंट के तहत करीना से पूछते हैं कि बच्चे पैदा करने के बाद सेक्स लाइफ अच्छी होती है या नहीं. इसपर करीना के कहा कि तुम्हें नहीं पता होगा जिसपर करण दंग रह गए.

करण की बोलती हुई बंद

करीना ने जैसे ही इस सवाल पर कहा कि करण को नहीं पता होगा, इसपर करण दंग रह गए. उन्होंने करीना से कहा कि उनकी मां भी ये शो देखती हैं और इस तरह की बातें वो भी सुनेंगीं. करीना हमेशा से ही अपनी हाजिर जवाबी के लिए जानी जाती हैं और यहां भी उन्होंने ऐसा ही किया है.

बीच में बोल पड़े आमिर

इस सवाल पर आमिर ने भी करण पर तंस कसा है. जैसे ही करण ने करीना से सेक्स लाइफ पर सवाल किया और उनके जवाब पर करण ने कहा कि उनकी ममी भी शो देखती हैं, तो आमिर बोले कि जब करण दूसरों से उनकी सेक्स लाइफ पर सवाल पूछते हैं तब उनकी मां ये शो नहीं देख रही होती हैं. इसपर भी करण बिल्कुल चुप हो गए थे.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.