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बेटे तैमूर के लिए बॉलर बनीं करीना कपूर, इंडियन क्रिकेटर को खास अंदाज में दी चुनौती, बोलीं- 'मैं बुमराह को टक्कर दे सकती हूं'

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अक्सर अपने सोशल मीडिया पर पर्सनल लाइफ की झलक फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक प्यारा कोलाज शेयर किया है, जिसमें वो अपने बेटे तैमूर अली खान के साथ क्रिकेट खेलती हुई नजर आ रही हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 23, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:12 PM IST
बेटे तैमूर के लिए बॉलर बनीं करीना कपूर, इंडियन क्रिकेटर को खास अंदाज में दी चुनौती, बोलीं- 'मैं बुमराह को टक्कर दे सकती हूं'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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