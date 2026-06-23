एक्ट्रेस करीना कपूर खान सिर्फ फिल्मों और सीरीज से ही खबरों में नहीं छाई रहती हैं, वो अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट से भी छाई रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक कोलाज शेयर किया है, जिसमें वो कैजुअल लुक में अपने बड़े बेटे तैमूर के साथ क्रिकेट खेलती हुई दिखाई दे रही हैं. इन फोटोज में वो अपने बेटे को गेंदबाजी करती हुई नजर आईं, वहीं दूसरी ओर उनका बेटा तैमूर अली खान बैंटिग के लिए तैयार खड़े दिखाई दिए. मां-बेटे का ये मजेदार क्रिकेट सेशन सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आया और सभी ने इसे बेहद क्यूट बताया है.