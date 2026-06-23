एक्ट्रेस करीना कपूर खान सिर्फ फिल्मों और सीरीज से ही खबरों में नहीं छाई रहती हैं, वो अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट से भी छाई रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक कोलाज शेयर किया है, जिसमें वो कैजुअल लुक में अपने बड़े बेटे तैमूर के साथ क्रिकेट खेलती हुई दिखाई दे रही हैं. इन फोटोज में वो अपने बेटे को गेंदबाजी करती हुई नजर आईं, वहीं दूसरी ओर उनका बेटा तैमूर अली खान बैंटिग के लिए तैयार खड़े दिखाई दिए. मां-बेटे का ये मजेदार क्रिकेट सेशन सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आया और सभी ने इसे बेहद क्यूट बताया है.
करीना कपूर ने इस पोस्ट को और भी दिलचस्प बनाने के लिए एक मजेदार कैप्शन भी लिखा है, उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'मेरे टैलेंट को कम मत समझो… मैं बुमराह को भी टक्कर दे सकती हूं.' इस कैप्शन में उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह का नाम लिया, जिससे ये पोस्ट और भी ज्यादा वायरल हो गया है.
करीना के इस मजाकिया पोस्ट पर फैंस ने रिएक्शन देते हुए लिखा,'फन मॉम'. तो किसी ने कहा, 'तैमूर के साथ उनका ये बॉन्ड बहुत खास है.' हालांकि जसप्रीत बुमराह की तरफ से अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन फैंस जरूर इंतजार कर रहे हैं कि वो इस मजेदार कमेंट पर क्या जवाब देंगे.
करीना कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी फैमिली, फिटनेस और रोजमर्रा की लाइफ से जुड़े अपडेट शेयर करती हैं. उनके पोस्ट्स को लाखों लोग फॉलो करते हैं और वो हमेशा ट्रेंड में बनी रहती हैं. तैमूर के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो हमेशा ही सुर्खियां बटोरते हैं. वहीं कुछ समय पहले उन्होंने अपनी छोटी और मगर क्यूट फैमिली के साथ वेकेशन की तस्वीरें शेयर की थीं, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया था.
वर्कफ्रंट की बात करें तो, करीना कपूर जल्द ही मेघना गुलजार की अपकमिंग फिल्म ‘दायरा’ में नजर आने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने फिल्म के शूटिंग सेट से कुछ बिहाइंड द सीन की तस्वीरें भी शेयर कीं. उन्होंने लिखा कि ये एक्सपीरियंस उनके लिए बेहद खास और यादगार रहा है.
फिल्म ‘दायरा’ 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की फिल्म ‘वाइब’ से बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी, जिससे ऑडियंस के बीच और भी एक्साइटमेंट बढ़ गई है.