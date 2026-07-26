अनुष्का चोपड़ा से निमरत कौर तक, वो हसीनाएं जिनके पिता ने लड़ा करगिल युद्ध, इन एक्ट्रेसेज का भी फौज से रहा नाता

हिंदी सिनेमा की ये एक्ट्रेसेस उन परिवारों से आती हैं, जहां सुबह की शुरुआत नियमों से होती थी और हर नए शहर में नई शुरुआत करनी पड़ती थी. भारतीय सेना के परिवारों में पली-बढ़ी इन बेटियों ने अपने माता-पिता से हिम्मत, कॉन्फिडेंस और जिम्मेदारी जैसे गुण सीखे, जो आज उनकी मजबूत पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं. अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में शामिल हैं, जिन्हें अपने फौजी बैकग्राउंड पर बेहद प्राउड है. उनके पिता कर्नल अजय कुमार शर्मा भारतीय सेना में अधिकारी थे और उन्होंने कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया था. सेना की नौकरी के कारण अनुष्का का बचपन कई शहरों में बीता.