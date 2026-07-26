अनुष्का चोपड़ा से निमरत कौर तक, वो हसीनाएं जिनके पिता ने लड़ा करगिल युद्ध, इन एक्ट्रेसेज का भी फौज से रहा नाता

हिंदी सिनेमा की ये एक्ट्रेसेस उन परिवारों से आती हैं, जहां सुबह की शुरुआत नियमों से होती थी और हर नए शहर में नई शुरुआत करनी पड़ती थी. भारतीय सेना के परिवारों में पली-बढ़ी इन बेटियों ने अपने माता-पिता से हिम्मत, कॉन्फिडेंस और जिम्मेदारी जैसे गुण सीखे, जो आज उनकी मजबूत पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं. अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में शामिल हैं, जिन्हें अपने फौजी बैकग्राउंड पर बेहद प्राउड है. उनके पिता कर्नल अजय कुमार शर्मा भारतीय सेना में अधिकारी थे और उन्होंने कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया था. सेना की नौकरी के कारण अनुष्का का बचपन कई शहरों में बीता.
अनुष्का को नए स्कूल, नए दोस्त और बार-बार बदलते माहौल ने उन्हें छोटी उम्र में ही मजबूत बनना सिखा दिया था. अनुष्का ने कई मौकों पर बताया है कि उन्हें अपने पिता की वर्दी और देश सेवा पर हमेशा गर्व रहा है.
'दे दे प्यार दे 2' एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह भी एक ऐसे परिवार से आती हैं, जहां देश सेवा को सबसे ऊपर रखा जाता था. उनके पिता राजिंदर सिंह भारतीय सेना में अधिकारी रहे हैं. सेना के माहौल में पली-बढ़ी रकुल ने बचपन में कई जगहों पर रहकर अलग-अलग ट्रेडिशनल और लोगों को समझा है. उनके परिवार ने सीमा पर तैनाती, सुरक्षा की चिंता और सैनिक जीवन की चुनौतियों को करीब से महसूस किया.
प्रीति जिंटा की जिंदगी में भी सेना का गहरा असर पड़ा. उनके पिता दुर्गानंद जिंटा भारतीय सेना में अधिकारी थे.जब प्रीति बहुत छोटी थीं तभी उनके पिता का एक सड़क हादसे में निधन हो गया था. उनके भाई दीपांकर जिंटा भी सेना में रहे हैं. प्रीति ने हमेशा अपने पिता को अपनी ताकत और इंस्पिरेशन बताया है. उन्होंने बचपन में ही सीखा कि जीवन में आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है.
एक्ट्रेस सेलिना जेटली भी सेना परिवार से आती हैं. उनके पिता कर्नल वी.के. जेटली भारतीय सेना में अधिकारी थे और उन्होंने देश की सेवा की. सेना के डिसिप्लिन और अलग-अलग जगहों पर रहने के एक्सीपियंस ने सेलिना की पर्सनैलिटी को काफी प्रभावित किया. उन्होंने कई बार बताया है कि आर्मी फैमिली में पली-बढ़ी होने के कारण उन्हें डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और जिम्मेदारी की अहमियत बचपन से ही समझ आ गई थी.
दिशा पटानी भले ही खुद सेना परिवार में पैदा नहीं हुईं, लेकिन उनके परिवार का सेना से मजबूत रिश्ता है. उनकी बड़ी बहन खुशबू पटानी भारतीय सेना में मेजर रह चुकी हैं. दिशा ने कई बार अपनी बहन की बहादुरी और देश सेवा की भावना की तारीफ की है.
वहीं सुष्मिता सेन के पिता विंग कमांडर शुबीर सेन भारतीय वायु सेना में अधिकारी थे. वायु सेना के माहौल में पली-बढ़ी सुष्मिता ने अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास अपने परिवार से पाया. उन्होंने मिस यूनिवर्स बनने तक का सफर अपने आत्मविश्वास और मेहनत से तय किया.
प्रियंका चोपड़ा का बचपन भी आर्मी के माहौल में बीता. उनके माता-पिता डॉ. अशोक चोपड़ा और डॉ. मधु चोपड़ा भारतीय सेना में डॉक्टर थे. सेना के कारण प्रियंका ने भी अलग-अलग जगहों पर रहकर जीवन को समझा. प्रियंका ने कई बार अपने पिता के लिए प्यार और सम्मान जाहिर किया है.
निम्रत कौर की कहानी सेना परिवारों के त्याग और बलिदान को दिखाती है. उनके पिता मेजर भूपिंदर सिंह भारतीय सेना में अधिकारी थे, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. 1994 में कश्मीर में आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी, उस समय निम्रत केवल 11 साल की थीं. पिता को खोने का दर्द उनके जीवन का बड़ा हिस्सा रहा, लेकिन उनके पिता की बहादुरी और देश के प्रति समर्पण ने निम्रत को हमेशा इंस्पायर किया.