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अनुष्का चोपड़ा से निमरत कौर तक, वो हसीनाएं जिनके पिता ने लड़ा करगिल युद्ध, इन एक्ट्रेसेज का भी फौज से रहा नाता

Kargil Diwas Special : बॉलीवुड की चमक-दमक वाली दुनिया में कई ऐसी हसीनाएं हैं, जिनकी कहानी सिर्फ ग्लैमर और सक्सेस तक ही लिमिटेड नहीं है. इनमें से कई सितारों ने बचपन से ही सेना के अनुशासन, देश सेवा की भावना और कठिन परिस्थितियों को करीब से देखा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 26, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:55 PM IST
अनुष्का चोपड़ा से निमरत कौर तक, वो हसीनाएं जिनके पिता ने लड़ा करगिल युद्ध, इन एक्ट्रेसेज का भी फौज से रहा नाता

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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