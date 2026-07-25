कारगिल में वीर जवानों की गाथाओं को बड़े पर्दे पर उतारने वाली फिल्में, ‘शेरशाह’, LOC और गुंजन सक्सेना का नाम है शामिल

हर साल 26 जुलाई को मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस उन जांबाज भारतीय सैनिकों के साहस, त्याग और देशभक्ति को समर्पित है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में दुश्मनों का मुकाबला करते हुए देश की रक्षा की थी. इन वीर गाथाओं को लोगों तक पहुंचाने में बॉलीवुड ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है. इनमें कुछ फिल्मों ने कारगिल युद्ध और उससे जुड़े सैनिकों की जिंदगी, संघर्ष और जज्बे को बड़े पर्दे पर प्रभावशाली ढंग से पेश किया है. तो आइए जानते हैं ऐसी पांच फिल्मों के बारे में, जिन्होंने कारगिल के वीरों की कहानियों को यादगार बना दिया.
विष्णुवर्धन के निर्देशन में बनी 'शेरशाह' परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन बत्रा का किरदार निभाया है. इसमें उनके सैन्य जीवन, कारगिल युद्ध में दिखाई गई बहादुरी और देश के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है. साथ ही उनके निजी जीवन, परिवार और साथियों के साथ उनके रिश्तों को भी खूबसूरती से दर्शाया गया है. यही वजह है कि यह फिल्म दर्शकों के दिलों को छू जाती है और सैनिकों के त्याग का एहसास कराती है.
जान्हवी कपूर स्टारर 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना के जीवन से प्रेरित है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने चुनौतियों से भरे माहौल में अपनी पहचान बनाई और कारगिल युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालने तथा जरूरी सामान पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण मिशनों को अंजाम दिया. यह फिल्म केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की प्रेरणादायक यात्रा भी है जिसने अपने साहस और मेहनत से नई मिसाल कायम की.
फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी 'लक्ष्य' कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है. फिल्म में ऋतिक रोशन ने करण शेरगिल का किरदार निभाया है, जो एक बेफिक्र युवक से जिम्मेदार सैनिक बनने का सफर तय करता है. युद्ध के कठिन हालात, पहाड़ों पर चलने वाले अभियान और देशसेवा की भावना को फिल्म ने प्रभावशाली तरीके से दिखाया है. यही कारण है कि 'लक्ष्य' सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और जीवन का उद्देश्य खोजने की कहानी भी बन जाती है.
जेपी दत्ता की 'एलओसी: कारगिल' कारगिल युद्ध पर बनी सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म में संजय दत्त, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना और मनोज बाजपेयी जैसे कई कलाकार हैं. यह फिल्म किसी एक सैनिक की कहानी नहीं, बल्कि युद्ध में शामिल कई अधिकारियों और जवानों के अनुभवों को सामने लाती है. बड़े स्तर पर फिल्माए गए युद्ध दृश्यों के जरिए यह फिल्म कारगिल विजय के पीछे छिपे वीरता और बलिदान की कहानी को दर्शकों तक पहुंचाती है.
मणि शंकर द्वारा निर्देशित 'टैंगो चार्ली' में बॉबी देओल ने बीएसएफ जवान तरुण चौहान की भूमिका निभाई है. हालांकि यह फिल्म पूरी तरह कारगिल युद्ध पर आधारित नहीं है, लेकिन इसमें कारगिल समेत देश के अलग-अलग संघर्ष क्षेत्रों में तैनात जवानों के जीवन को दिखाया गया है. फिल्म में सुरक्षा बलों के जवानों के सामने आने वाली चुनौतियों, उनके मानसिक संघर्ष और कर्तव्य के प्रति समर्पण को संवेदनशील तरीके से पेश की गई है.