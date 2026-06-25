Karishma Kapoor Ajay Devgn Unreleased Movie: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं और हर बड़े एक्टर के साथ उनकी जोड़ी जमी. अजय देवगन के साथ भी उनका रिश्ता एक समय खूब सुर्खियों में रहा था. दोनों के बीच प्यार और फिर हुए बुरे ब्रेकअप का असर उनके काम पर भी पड़ा. इसी वजह से एक बड़ी फिल्म हमेशा के लिए बंद हो गई, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. वो फिल्म थी ‘साजन की बांहों में’. इस फिल्म में करिश्मा कपूर और अजय देवगन लीड रोल में थे.
हालांकि, दोनों के बीच आई दरार के चलते ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकी और डिब्बा बंद हो गई. 90s में करिश्मा और अजय की जोड़ी ने स्क्रीन पर आग लगा दी थी. ‘जिगर’, ‘सुहाग’ और ‘शक्तिमान’ जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने बेहद पसंद किया. साथ काम करते-करते असल जिंदगी में भी दोनों एक-दूसरे के काफी करीब आ गए थे. उस दौर की हर बड़ी मैगजीन में इनके अफेयर के चर्चे छाए रहते थे. इसी बीच साल 1993 के आसपास डायरेक्टर प्रकाश झा ने इन दोनों को लेकर एक बड़े बजट की फिल्म ‘काला पानी’ बनाने का फैसला किया था.
फिल्म ‘काला पानी’ की शूटिंग अभी शुरू ही हुई थी कि सेट से दोनों के बीच अनबन की खबरें आने लगीं. कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान अजय देवगन की जिंदगी में काजोल की एंट्री हो चुकी थी. इस वजह से करिश्मा और अजय का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया. इस ब्रेकअप का सीधा असर फिल्म की शूटिंग पर दिखने लगा. जो सितारे कभी एक-दूसरे के प्यार में डूबे रहते थे, अब वो एक-दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं कर रहे थे. दोनों के बीच का विवाद इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने साथ में काम करने से, सीन शूट करने से भी साफ मना कर दिया.
जब दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो गई, तो डायरेक्टर प्रकाश झा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की. मगर दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था. फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट हो चुका था, लेकिन इस तगड़ी कोल्ड वॉर के चलते मेकर्स को शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ गई. आखिरकार इस लव ट्रायंगल और ईगो क्लैश की वजह से डायरेक्टर के पास फिल्म को पूरी तरह बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. मेकर्स ने फिल्म ‘काला पानी’ को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया. ये एक बेहतरीन और बड़े बजट की फिल्म मानी जाती थी, जो दम तोड़ गई.
अगर दोनों के बीच वो भयंकर विवाद न हुआ होता, तो शायद आज भी ऑडियंस उस शानदार क्लासिक फिल्म के बारे में बात करते हैं और उसको बार-बार देखते. इस विवाद के बाद करिश्मा कपूर और अजय देवगन का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया. दोनों ने कसम खा ली कि वो भविष्य में कभी एक-दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे. इसके बाद करिश्मा ने जहां गोविंदा और सलमान खान के साथ अपनी जोड़ी बनाई, वहीं अजय देवगन ने काजोल का हाथ थाम लिया. आज भी जब करिश्मा की अधूरी फिल्मों का जिक्र होता है, तो ‘काला पानी’ का नाम सबसे ऊपर आता है.