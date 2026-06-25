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करिश्मा कपूर और अजय देवगन की वो बेहतरीन फिल्म... जो कभी नहीं हो पाई रिलीज; ईगो के चक्कर में कराया मेकर्स का भी भारी नुकसान

Karishma Kapoor Birthday: बॉलीवुड की ‘लोलो’ यानी करिश्मा कपूर ने अपने करियर में दर्जनों हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी एक फिल्म ऐसी भी है, जो कभी सिनेमाघरों तक पहुंच ही नहीं पाई. उस में उनके साथ अजय देवगन भी नजर आने वाले थे, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई. चलिए बताते हैं क्यों?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 25, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:16 AM IST
करिश्मा कपूर और अजय देवगन की वो बेहतरीन फिल्म... जो कभी नहीं हो पाई रिलीज; ईगो के चक्कर में कराया मेकर्स का भी भारी नुकसान
Image Credit: Karishma Kapoor Ajay Devgn Unreleased MovieSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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