5 महीने से जारी विरासत की जंग, अब प्रिया सचदेव के 6 साल के बेटे ने भी मारी एंट्री, बोले- ‘बस अनुमान लगा रहे...’

Sunjay Kapur Estate Battle: करिश्मा कपूर के एक्स-हसबैंड और बिजनेसमैन संजय कपूर के निधन को 5 महीने हो चुके हैं. वहीं, उनकी विरासत को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ करिश्मा कपूर के बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी दिवंगत पिता के संपत्ति को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर की ओर से दिखा गई वसीयत को फेक बताया. वहीं, प्रिया ने करिश्मा के बच्चों को इन सभी दावों और आरोपों को झूठा बताया.

अब करिश्मा के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने संजय के कथित विल पर की सच्चाई पर कई सवाल उठाए गए हैं. ताजा अपडेट के मुताबिक प्रिया के नाबालिग बेटे ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि करिश्मा के बच्चों का दावा सिर्फ अंदाजों और शक पर आधारित है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुकाबिक, प्रिया के बेटे की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने जस्टिस ज्योति सिंह के सामने कहा कि पूरा मामला सिर्फ अनुमान पर खड़ा है.

प्रिया के नाबालिग बेटे ने भी मारी एंट्री

उनका कहना था कि 30 जुलाई को वसीयत पढ़ी गई थी और उस समय करिश्मा के बच्चों को तीन चीजें पता थीं तारीख, गवाहों के नाम और ये कि उन्हें प्रॉपर्टी से बाहर रखा गया है. वकील ने बताया कि इसके बाद भी करिश्मा के बच्चे या उनकी तरफ से किसी ने वसीयत की कॉपी नहीं मांगी. वकील अखिल सिब्बल ने आगे ये भी बताया कि 30 जुलाई की बैठक के बाद करिश्मा खुद प्रिया से संपर्क में थीं और लगातार जरूरी दस्तावेज पूरे करने की बात कर रही थीं. प्रिया भी मदद कर रही थी और हर जरूरी कागज भेज रही थीं.

खत्म होने का नाम नहीं ले रही प्रॉपर्टी की लड़ाई

लेकिन करिश्मा के बच्चों को वसीयत की कॉपी इसलिए नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने प्राइवेसी समझौते पर साइन करने से मना कर दिया था. वकील का कहना है कि चूंकि वे वसीयत से बाहर थे, इसलिए उनके पास इसे चुनौती देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था. प्रिया इस समय संजय की प्रॉपर्टी को लेकर हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं. दूसरी तरफ करिश्मा के बच्चे, सामायरा और कियान, अपनी मां को कानूनी अभिभावक बनाकर इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं.

2003 में हुई थी करिश्मा और संजय की शादी

संजय की मां और बहन ने भी वसीयत की असलियत पर संदेह जताते हुए अदालत का रुख किया है. संजय कपूर देश की जानी-मानी ऑटो पार्ट्स कंपनी सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे. जून में लंदन में एक पोलो मैच के दौरान अचानक उनका निधन हो गया. उनके निधन के बाद परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद और बढ़ा गया. करिश्मा कपूर और संजय की शादी 2003 में हुई थी और 2016 में दोनों का तलाक हो गया. उनके दो बच्चे सामायरा और कियान हैं. बाद में 2017 में संजय ने प्रिया सचदेव से शादी की थी.