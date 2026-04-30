Advertisement
trendingNow13199103
Hindi Newsबॉलीवुडसंजय कपूर के बैंक अकाउंट हुए फ्रीज, करिश्मा कपूर और बच्चों को बड़ी राहत; दिल्ली हाईकोर्ट से प्र‍िया कपूर को झटका

संजय कपूर के बैंक अकाउंट हुए फ्रीज, करिश्मा कपूर और बच्चों को बड़ी राहत; दिल्ली हाईकोर्ट से प्र‍िया कपूर को झटका

Sunjay Kapur Property Dispute Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी संजय कपूर के प्रॉपर्टी विवाद में बड़ा आदेश दिया है. इसमें करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत दी गई है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संजय कपूर के बैंक अकाउंट हुए फ्रीज, करिश्मा कपूर और बच्चों को बड़ी राहत; दिल्ली हाईकोर्ट से प्र‍िया कपूर को झटका

Sunjay Kapur Property Dispute Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व दिवंगत पति संजय कपूर के संपत्ति विवाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति को लेकर कड़ा रुख अपनाया है.  दरअसल, कोर्ट ने साफ किया कि जब तक मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, तब तक संपत्ति की सुरक्षा सबसे जरूरी है. 

संजय कपूर के अकाउंट फ्रीज

हाईकोर्ट ने करिश्मा के बच्चों की अर्जी पर अंतरिम रोक की इजाजत दी. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रिया कपूर को बच्चों द्वारा उठाए गए शक को दूर करना चाहिए. अब प्रिया कपूर किसी भी प्रॉपटी को ना तो बेच सकती हैं और ना ही ट्रांसफर कर सकती हैं. वहीं, प्रिया कपूर को संजय कपूर द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को खत्म करने से रोक दिया है. जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा संपत्ति को खत्म नहीं किया जाना चाहिए. संपत्ति को बचाकर रखने की जरूरत है.

कोर्ट ने ये भी माना कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर की मां ने वसीयत की सच्चाई और वैधता पर सवाल उठाए हैं. ऐसे में अब ये जिम्मेदारी प्रिया कपूर पर है कि वो इन शंकाओं को दूर करें. कोर्ट ने साफ किया कि वसीयत असली है या नहीं ये ट्रायल में तय होगा. तब तक पूरी संपत्ति को सुरक्षित रखना जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

12 जून को हुई थी संजय कपूर की मौत 

बता दें कि संजय कपूरी की मौत को 10 महीने हो चुके हैं. उनका निधन 12 जून, 2025 को इंग्लैंड में पोलो मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ था. अब उनकी तीसरी पत्नी प्रिया कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों के बीच वीरासत की जंग चल रही है. 

कब हुई थी करिश्मा कपूर-संजय कपूर की शादी 

बता दें कि संजय कपूर ने पहले करिश्मा कपूर से साल 2003 में शादी की थी। इस शादी से कपल को दो बच्चे, बेटी समायरा और बेटा कियान, हुए। साल 2016 में संजय और करिश्मा ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने प्रिया से शादी की थी। प्रिया की ये दूसरी शादी थी; इससे पहले उन्होंने होटल व्यवसायी विक्रम चटवाल ​​के साथ सात फेरे लिए थे। प्रिया और विक्रम की एक बेटी सफीरा है, जिसे संजय कपूर अपने साथ ही रखते थे।

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

karishma kapoorSunjay Kapur

Trending news

पवन खेड़ा को मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित; असम पुलिस अलर्ट
Pawan Khera
पवन खेड़ा को मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित; असम पुलिस अलर्ट
36 साल बाद घाटी के इस गणेश मंदिर में हुई पूजा, गांव में खुशी से झूम उठे लोग; क्यों म
Jammu and Kashmir
36 साल बाद घाटी के इस गणेश मंदिर में हुई पूजा, गांव में खुशी से झूम उठे लोग; क्यों म
Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
West Bengal Election 2026
Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
crime news
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा
Hajj 2026
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा
एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
Himachal Pradesh
एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
Supreme Court News
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां
Bhagwant Mann
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां
लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह
Heatwave
लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह
ईंट-गारे से ऐप तक: क्या 21वीं सदी में मजदूर की नई परिभाषा लिखी जा रही है?
labour day
ईंट-गारे से ऐप तक: क्या 21वीं सदी में मजदूर की नई परिभाषा लिखी जा रही है?