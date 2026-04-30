Sunjay Kapur Property Dispute Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व दिवंगत पति संजय कपूर के संपत्ति विवाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. दरअसल, कोर्ट ने साफ किया कि जब तक मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, तब तक संपत्ति की सुरक्षा सबसे जरूरी है.

संजय कपूर के अकाउंट फ्रीज

हाईकोर्ट ने करिश्मा के बच्चों की अर्जी पर अंतरिम रोक की इजाजत दी. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रिया कपूर को बच्चों द्वारा उठाए गए शक को दूर करना चाहिए. अब प्रिया कपूर किसी भी प्रॉपटी को ना तो बेच सकती हैं और ना ही ट्रांसफर कर सकती हैं. वहीं, प्रिया कपूर को संजय कपूर द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को खत्म करने से रोक दिया है. जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा संपत्ति को खत्म नहीं किया जाना चाहिए. संपत्ति को बचाकर रखने की जरूरत है.

कोर्ट ने ये भी माना कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर की मां ने वसीयत की सच्चाई और वैधता पर सवाल उठाए हैं. ऐसे में अब ये जिम्मेदारी प्रिया कपूर पर है कि वो इन शंकाओं को दूर करें. कोर्ट ने साफ किया कि वसीयत असली है या नहीं ये ट्रायल में तय होगा. तब तक पूरी संपत्ति को सुरक्षित रखना जरूरी है.

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12 जून को हुई थी संजय कपूर की मौत

बता दें कि संजय कपूरी की मौत को 10 महीने हो चुके हैं. उनका निधन 12 जून, 2025 को इंग्लैंड में पोलो मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ था. अब उनकी तीसरी पत्नी प्रिया कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों के बीच वीरासत की जंग चल रही है.

कब हुई थी करिश्मा कपूर-संजय कपूर की शादी

बता दें कि संजय कपूर ने पहले करिश्मा कपूर से साल 2003 में शादी की थी। इस शादी से कपल को दो बच्चे, बेटी समायरा और बेटा कियान, हुए। साल 2016 में संजय और करिश्मा ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने प्रिया से शादी की थी। प्रिया की ये दूसरी शादी थी; इससे पहले उन्होंने होटल व्यवसायी विक्रम चटवाल ​​के साथ सात फेरे लिए थे। प्रिया और विक्रम की एक बेटी सफीरा है, जिसे संजय कपूर अपने साथ ही रखते थे।