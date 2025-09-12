20 साल की बेटी, 15 साल का बेटा... क्या करते हैं करिश्मा-संजय कपूर के दोनों बच्चे? स्टारकिड्स होते हुए भी रहते हैं लाइमलाइट से दूर

Karisma Kapoor Kids: करिश्मा कपूर और दिवंगत संजय कपूर के बच्चे समायरा और कियान कपूर अपने पिता की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का दावा करते हुए अलग-अलग रास्ते अपना रहे हैं. चलिए बताते हैं दोनों कितने साल के और क्या करते हैं?
Karisma Kapoor Sunjay Kapur Kids: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर हमेशा अपनी बेटी समायरा और बेटे कियान को कैमरों की चकाचौंध से दूर रखती आई हैं. दोनों भाई-बहन का अपने पिता संजय कपूर से काफी खास रिश्ता रहा है. परिवार के साथ छुट्टियां बिताना, डिनर और आउटिंग करना उनकी यादों का हिस्सा रहा. लेकिन जून 2025 में संजय कपूर के अचानक निधन ने इस परिवार की खुशियों को बड़ा झटका दिया. तब से करिश्मा ने अपने बच्चों को संभाल रही हैं.
साथ ही उनकी जिंदगी को फिर से नॉर्मल बनाने पर ध्यान दे रही है. करीब 10 साल से समायरा और कियान अपनी मां करिश्मा के साथ रह रहे हैं. करिश्मा ने हमेशा उनकी परवरिश ऐसे माहौल में की, जहां वे मीडिया से दूर और सिक्योर रहें. उन्होंने बच्चों को पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी देना सिखाया, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि दोनों बच्चे सुर्खियों में आ गए हैं, जिसके पीछे की वजह उनके पति की संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ना.
समायरा कपूर की पढ़ाई
चलिए बताते हैं कि दोनों बच्चे कितने साल के हैं और क्या कर रहे हैं? पहले बात करते हैं समायरा कपूर की, जिनमें जन्म 11 मार्च, 2005 को हुआ था और वे 20 साल की है. ज्यादातर स्टार किड्स फिल्मों में ही अपना करियर बनाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन समायरा ने अलग राह चुनी. वे अमेरिका के मैसाचुसेट्स में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन और बिजनेस की पढ़ाई कर रही हैं. जिससे ये साफ हो गया कि वे ग्लैमर से दूर अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हैं और पढ़ाई को प्रायोरिटी देती हैं.
कियान कपूर की शांत जिंदगी
अब बात करते हैं करिश्मा कपूर के छोटे बेटे और समायरा के छोटे भाई कियान कपूर की, जिनका का जन्म 2010 में हुआ और वे फिलहाल 15 साल के हैं. कियान मुंबई में पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी बहन की तरह मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं. वे बेहद रिजर्व स्वभाव के हैं और पब्लिक इवेंट्स में शायद ही कभी नजर आते हैं. कियान अक्सर अपनी मां के साथ पारिवारिक मौकों पर दिखते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक फिल्मों या सोशल मीडिया में दिलचस्पी नहीं दिखाई है.
पिता की संपत्ति पर विवाद
हालांकि, लंबे समय से मीडिया से दूर अपनी शांत जिंदगी बिताने वाले समायरा और कियान अब सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने पिता संजय कपूर की वसीयत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. ये वसीयत 21 मार्च 2024 की बताई जा रही है, जिसमें संजय की पूरी 30,000 करोड़ की संपत्ति उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर के नाम दर्ज है. इसमें रियल एस्टेट, कंपनी शेयर और निवेश शामिल हैं. बच्चों का दावा है कि ये वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों में सामने आई और ये रजिस्टर्ड भी नहीं है.
कोर्ट में अगली सुनवाई
समायरा और कियान की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी केस लड़ रहे हैं. वे संपत्ति में पांचवे हिस्से की मांग कर रहे हैं. अदालत ने प्रिया कपूर को संजय की संपत्ति की पूरी जानकारी पेश करने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी. वहीं, प्रिया कपूर की ओर से कहा गया है कि बच्चों को पहले ही 1,900 करोड़ रुपये की संपत्ति ट्रस्ट से मिल चुकी है. संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी चिंता जताई है, जिससे मामला और उलझ गया है.
