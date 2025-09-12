Karisma Kapoor On Sunjay Kapur: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चे इस समय अपने सौतेली मां प्रिया सचदेव के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे हैं. उनका आरोप है कि प्रिया ने उनके पिता संजय कपूर की वसीयत को फर्जी तरीके से तैयार किया है. ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर करिश्मा के कई पुराने इंटरव्यू दोबारा सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक वीडियो में करिश्मा, संजय को 'बहुत अमीर इंसान' कहती हैं.

इस पुराने इंटरव्यू में करिश्मा कपूर ने कहा था, 'मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है. उनका अपना बिजनेस है और पिता का भी काम है जिसे वो संभालते हैं. मैं शादी के बाद भी काम जारी रखूंगी, लेकिन अब बहुत सोच-समझकर प्रोजेक्ट चुनूंगी. मैंने तेरह साल लगातार मेहनत की है और अब मेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है. अब वक्त है कि मैं अपनी खुशियों को ढूंढूं'.

शादी और करियर को लेकर करिश्मा की सोच

करिश्मा ने शादी के बाद काम करने को लेकर कहा था कि वे अच्छे प्रोजेक्ट को जरूर करेंगी. उन्होंने बताया कि उनका सीरियल 'करिश्मा: द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी' जारी रहेगा. इसके अलावा वे साल में कुछ ही फिल्में करने का प्लान बना रही हैं. उन्होंने साफ किया था कि वे हर ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगी बल्कि काम को चुनकर करेंगी ताकि वे अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बीच अच्छे से बैलेंस बना सकें.

करिश्मा और संजय की शादी

करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी सितंबर 2003 में हुई थी. शादी के बाद करिश्मा ने 2005 में बेटी सामायरा को जन्म दिया और 2011 में बेटे कियान का जन्म हुआ. लेकिन इनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला. दोनों ने 2016 में तलाक ले लिया. इसके बाद से करिश्मा अपने बच्चों की परवरिश अकेले कर रही हैं, जो पिछले 10 साल से अपने मां के साथ ही रहते हैं, लेकिन पिता के साथ भी उनका काफी अच्छी रिश्ता था.

बच्चों की कोर्ट में दलील

अब संजय के निधन के बाद करिश्मा के दोनों बच्चे, सामायरा और कियान ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनका कहना है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव ने संजय कपूर की वसीयत को झूठे तरीके से तैयार किया है. बच्चों का दावा है कि ये वसीयत असली नहीं है और इसे फर्जी और नकली बनाकर पेश किया गया है. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस वसीयत की न तो कॉपी दिखाई गई और न ही असली कागज.

कोर्ट की सुनवाई और अगली तारीख

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 10 सितंबर को प्रिया सचदेव से कहा कि वे संजय कपूर की सभी संपत्तियों का ब्योरा कोर्ट में पेश करें. बच्चों की तरफ से कोर्ट से मांग की गई है कि उन्हें इस वसीयत की कॉपी दिखाई जाए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी. तब तय होगा कि संजय कपूर की संपत्ति पर किसका हक बनता है.