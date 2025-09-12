जब करिश्‍मा कपूर ने संजय कपूर को बताया था ‘सुपर रिच’, अब उनके ही बच्‍चों को प्रॉपर्टी के लिए करना पड़ा केस
Advertisement
trendingNow12918792
Hindi Newsबॉलीवुड

जब करिश्‍मा कपूर ने संजय कपूर को बताया था ‘सुपर रिच’, अब उनके ही बच्‍चों को प्रॉपर्टी के लिए करना पड़ा केस

Karisma Kapoor: करिश्मा कपूर के बच्चे सामायरा और कियान ने सौतेली मां प्रिया सचदेव पर संजय कपूर की वसीयत फर्जी बनाने का आरोप लगाया है. दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब करिश्मा ने शादी से पहले सजंय को सुपर रिच बताया था और आज उनके बच्चों को.. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब करिश्‍मा कपूर ने संजय कपूर को बताया था ‘सुपर रिच’
जब करिश्‍मा कपूर ने संजय कपूर को बताया था ‘सुपर रिच’

Karisma Kapoor On Sunjay Kapur: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चे इस समय अपने सौतेली मां प्रिया सचदेव के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे हैं. उनका आरोप है कि प्रिया ने उनके पिता संजय कपूर की वसीयत को फर्जी तरीके से तैयार किया है. ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर करिश्मा के कई पुराने इंटरव्यू दोबारा सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक वीडियो में करिश्मा, संजय को 'बहुत अमीर इंसान' कहती हैं. 

इस पुराने इंटरव्यू में करिश्मा कपूर ने कहा था, 'मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है. उनका अपना बिजनेस है और पिता का भी काम है जिसे वो संभालते हैं. मैं शादी के बाद भी काम जारी रखूंगी, लेकिन अब बहुत सोच-समझकर प्रोजेक्ट चुनूंगी. मैंने तेरह साल लगातार मेहनत की है और अब मेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है. अब वक्त है कि मैं अपनी खुशियों को ढूंढूं'.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

शादी और करियर को लेकर करिश्मा की सोच

करिश्मा ने शादी के बाद काम करने को लेकर कहा था कि वे अच्छे प्रोजेक्ट को जरूर करेंगी. उन्होंने बताया कि उनका सीरियल 'करिश्मा: द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी' जारी रहेगा. इसके अलावा वे साल में कुछ ही फिल्में करने का प्लान बना रही हैं. उन्होंने साफ किया था कि वे हर ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगी बल्कि काम को चुनकर करेंगी ताकि वे अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बीच अच्छे से बैलेंस बना सकें. 

2025 की वो महाविवादित फिल्म, जो भारत में नहीं हुई रिलीज, अब दुनियाभर में बजने जा रहा डंका

करिश्मा और संजय  की शादी

करिश्मा कपूर और संजय  कपूर की शादी सितंबर 2003 में हुई थी. शादी के बाद करिश्मा ने 2005 में बेटी सामायरा को जन्म दिया और 2011 में बेटे कियान का जन्म हुआ. लेकिन इनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला. दोनों ने 2016 में तलाक ले लिया. इसके बाद से करिश्मा अपने बच्चों की परवरिश अकेले कर रही हैं, जो पिछले 10 साल से अपने मां के साथ ही रहते हैं, लेकिन पिता के साथ भी उनका काफी अच्छी रिश्ता था.

fallback

बच्चों की कोर्ट में दलील

अब संजय के निधन के बाद करिश्मा के दोनों बच्चे, सामायरा और कियान ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनका कहना है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव ने संजय कपूर की वसीयत को झूठे तरीके से तैयार किया है. बच्चों का दावा है कि ये वसीयत असली नहीं है और इसे फर्जी और नकली बनाकर पेश किया गया है. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस वसीयत की न तो कॉपी दिखाई गई और न ही असली कागज.

कोर्ट की सुनवाई और अगली तारीख

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 10 सितंबर को प्रिया सचदेव से कहा कि वे संजय  कपूर की सभी संपत्तियों का ब्योरा कोर्ट में पेश करें. बच्चों की तरफ से कोर्ट से मांग की गई है कि उन्हें इस वसीयत की कॉपी दिखाई जाए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी. तब तय होगा कि संजय  कपूर की संपत्ति पर किसका हक बनता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Karisma KapoorSunjay Kapur

Trending news

ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
Lalbaugcha Raja Auction
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
;