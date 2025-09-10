30,000 करोड़ की संपत्ति के लिए जंग... पिता संजय कपूर की दौलत के लिए करिश्मा कपूर के बच्चों ने उठाया बड़ा कदम, अब क्या होगा आगे?
30,000 करोड़ की संपत्ति के लिए जंग... पिता संजय कपूर की दौलत के लिए करिश्मा कपूर के बच्चों ने उठाया बड़ा कदम, अब क्या होगा आगे?

Karisma Kapoor Kids: करिश्मा कपूर के एक्स-हसबैंड संजय कपूर के निधन को 2 महीने और 29 दिन हो चुके हैं. वो अपने पीछे 30,000 करोड़ की दौलत छोड़ गए हैं. उन्होंने तीन शादियां की थी और अब उनके जाने के बाद उनकी दौलत को लेकर जंग छिड़ी हुई है. इसी बीच करिश्मा के बच्चों ने एक बड़ा कदम उठाया है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 10, 2025, 07:13 AM IST
Trending Photos

Sunjay Kapur Wealth Inheritance: करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और किआन ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की दौलत में हिस्सा मांगते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनका आरोप है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव ने संजय कपूर की वसीयत में गड़बड़ी की है. बच्चों का कहना है कि जो वसीयत दिखाई जा रही है वो नकली और बनाई हुई है. न तो उन्हें इस वसीयत की असली कॉपी दिखाई गई और न ही किसी तरह की कॉपी दी गई है. 

समायरा और किआन ने अदालत से ये रिक्वेस्ट भी की है कि उन्हें वसीयत की ओरिजनल कॉपी उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाता, तब तक अदालत प्रिया सचदेव को वसीयत लागू करने से रोके. संजय कपूर का निधन 12 जून, 2025 को लंदन में हुआ था. उनकी मौत को 2 महीने और 29 दिन हो चुके हैं और वो अपने पीछे 30,000 करोड़ की दौलत छोड़ गए हैं, जिसके लिए अब जंग हो रही है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कुछ दिन पहले आई एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करिश्मा कपूर भी अपने एक्स-हसबैंड पति संजय कपूर की नेटवर्थ में हिस्सा लेने के लिए लीगल ऑप्शन तलाश रही हैं. इस खबर के बाद से ही मामला और चर्चाओं में आ गया है. कपूर परिवार और प्रिया सचदेव के बीच कानूनी जंग शुरू हो चुकी है. मामला इतना बड़ा है कि ये फिल्मी दुनिया और बिजनेस जगत दोनों की सुर्खियों में बना हुआ है और हर किसी की नजर इस पर टिकी हैं, जो जानना चाहते हैं इस मामले में आगे क्या होगा?

पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए फरिश्ता बने सेलेब्स, ‘भाईजान’ की बीइंग ह्यूमन ने भेजीं रेस्क्यू बोट्स, तो दिलजीत दोसांझ ने गोद लिए 10 गांव

बेटी सफीरा सचदेव ने बदला सरनेम

विवाद के बीच संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव की बेटी सफीरा ने भी नया कदम उठाया है. उसने अपना सरनेम ‘चटवाल’ हटाकर ‘कपूर’ कर लिया है. इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि ये बदलाव केवल नाम का नहीं, बल्कि संपत्ति में अपना दावा मजबूत करने की तैयारी भी हो सकता है. इस कदम ने विवाद को और गहरा कर दिया है. साथ ही संजय कपूर की बहन मंदीरा कपूर ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी मां से गुपचुप तरीके से कागजों पर साइन करवाए गए.  

मंदीरा का कहना है कि उनकी मां शोक में थीं और इस दौरान उन्हें कई बार बंद कमरे में दस्तावेजों पर साइन कराए गए. उन्होंने बताया कि वे दरवाजे पर खड़ी होकर विरोध करती रहीं, लेकिन उनकी मां तक उनकी आवाज नहीं पहुंची. मंदीरा ने ये भी कहा कि उनकी मां ने बाद में खुद बताया कि उन्हें समझ नहीं आया कि किस कागज पर साइन कराए गए. परिवार लगातार पूछ रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कई बातें छुपाई जा रही हैं. मंदीरा का मानना है कि धीरे-धीरे सच सामने आएगा. 

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

Sunjay KapurKarisma Kapoor

;