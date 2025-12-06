Advertisement
करिश्मा कपूर की बेटी समायरा की भर दी गई पूरी फीस, प्रिया सचदेव ने दिल्ली HC में पेश की 95 लाख की रसीद

Priya Sachdev Delhi HC: ये पूरा केस संजय कपूर की वसीयत, करोड़ों की संपत्ति और परिवार के बीच चल रहे आरोपों पर अटका है. करिश्मा के बच्चों और प्रिया सचदेव के बीच फीस, वसीयत और संपत्ति को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है. कोर्ट में रोज नए दावे और सबूत पेश किए जा रहे हैं, जिससे मामला और पेचीदा होता जा रहा है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 06, 2025, 02:09 PM IST
करिश्मा कपूर की बेटी समायरा की भर दी गई पूरी फीस
करिश्मा कपूर की बेटी समायरा की भर दी गई पूरी फीस

Priya Sachdev Delhi High Court: दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की वसीयत को लेकर चल रहे विवाद में अब एक नया मोड़ आया है. संजय की पत्नी प्रिया सचदेव ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि करिश्मा कपूर की बेटी समायरा कपूर की स्कूल फीस को लेकर लगाए गए आरोप झूठ हैं. उनके वकील शायल त्रेहन ने कोर्ट में कहा कि दो महीने की 95 लाख रुपये की फीस नहीं भरने का दावा गलत है. उन्होंने बताया कि करिश्मा की बेटी की पूरी सेमेस्टर फीस समय पर भर दी गई है. 

इतना ही नहीं, प्रिया सचदेव के वकील ने इसकी रसीद भी कोर्ट में पेश की. सुनवाई के दौरान प्रिया सचदेव की ओर से ये भी कहा गया कि संजय कपूर के निधन के बाद से बच्चों की पढ़ाई और रहने से जुड़ा हर खर्च वे खुद उठा रही हैं. वकील ने कोर्ट को 95 लाख रुपये की पेड रसीद दिखाते हुए बताया कि अगली किस्त दिसंबर में जमा करनी है. ये बयान करिश्मा और बच्चों की ओर से लगाए गए दावे के जवाब में दिया गया, जिसमें कहा गया था कि समायरा  की फीस अभी तक भरी नहीं गई है. 

भर दी गई है समायरा कपूर की पूरी फीस

साथ ही प्रिया सचदेव की ओर से कोर्ट में ये भी साफ किया गया कि फीस समय पर दी गई थी. इससे एक दिन पहले प्रिया के वकील राजीव नायर ने संजय कपूर की मां रानी कपूर की ओर से लगाए गए आरोपों को भी खारिज किया था. रानी कपूर ने कहा था कि प्रिया ने संजय की संपत्ति और लेनदेन की जानकारी छुपाई है. इस पर नायर ने कोर्ट में कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं. उन्होंने बताया कि सभी संपत्तियों और लेनदेन की पूरी लिस्ट कोर्ट में पहले ही जमा की जा चुकी है. 

प्रिया का दावा कोर्ट से कुछ छिपाया नहीं गया

नायर ने ये भी साफ किया कि किसी भी पैसे को विदेश नहीं भेजा गया है और सारे रिकॉर्ड बिल्कुल साफ हैं. आगे प्रिया की कानूनी टीम ने संजय के सैलरी और इनकम को लेकर हो रहे गलत दावों का भी जवाब दिया. रानी कपूर ने दावा किया था कि संजय 60 करोड़ रुपये सालाना सैलरी लेते थे. लेकिन प्रिया की टीम ने बताया कि साल 2023-24 में संजय 'एआईपीएल' के डायरेक्टर थे और उस साल उन्हें 10 करोड़ रुपये सैली मिलती थी. इसके अलावा उन्हें 50 करोड़ रुपये का एक बार का बोनस भी मिला था. 

काफी सेंसिटिव हो चुका है मामला 

इस रकम में से 23.5 करोड़ रुपये टीडीएस में कट गए थे और उन्हें 36.5 करोड़ रुपये हाथ में मिले थे. कानूनी टीम ने ये भी कहा कि संजय को मिले 36.5 करोड़ रुपये में से 28.5 करोड़ रुपये उनकी लंदन की संपत्तियां खरीदने में खर्च किए गए थे. यानी संजय की इनकम, खर्च और संपत्तियों से जुड़ी सारी जानकारी पहले से दर्ज है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है. इस सफाई के बाद भी दोनों पक्षों के बीच विवाद जारी है. अदालत में लगातार नए दस्तावेज और तर्क पेश किए जा रहे हैं क्योंकि मामला सेंसिटिव है. 

जारी संजय कपूर के वसीयत की जंग

संजय कपूर के निधन के बाद उनकी संपत्ति और वसीयत को लेकर परिवार में टकराव बढ़ गया है. करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने हिस्से की मांग की है. उनका आरोप है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव ने संजय की वसीयत में हेरफेर की है. हाल ही में दोनों बच्चों ने एक और याचिका दाखिल की है, जिसमें प्रिया को संजय की किसी भी संपत्ति में बदलाव या ट्रांसफर करने से रोकने की मांग की गई है. करिश्मा अपने बच्चों की ओर से यह मामला संभाल रही हैं.

