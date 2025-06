‘इस मुश्किल घड़ी में...’, मौत से चंद घंटे पहले संजय कपूर ने किया था आखिरी पोस्ट, जाहिर किया था ये दुख

Sunjay Kapur Last Post On Air India Plane Crash: 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड और बिजनेसमैन संजय कपूर 53 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है. इस खबर से हर किसी को झटका लगा. हालांकि, इसी बीच उनका आखिरी पोस्ट वायरल हो रहा है, जो उन्होंने मरने से चंद घंटे पहले किया था, जिसमें उन्होंने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश को लेकर दुख जाहिर किया था.

12 जून को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर उन्होंने अपने एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर अपना दुख जाहिर करते हुए लिखा था, 'अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया हादसे की भयानक खबर. मेरी प्रार्थनाएं सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं. ईश्वर उन्हें इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे. #planecrash'. किसी को क्या पता था कि ये पोस्ट उनका आखिरी पोस्ट बन जाएगा. उसी दिन संजय कपूर की मौत की खबर ने सभी को चौंका दिया.

Terrible news of the tragic Air India crash in Ahmedabad. My thoughts and prayers are with all the families affected. May they find strength in this difficult hour. #planecrash

— Sunjay Kapur (@sunjaykapur) June 12, 2025