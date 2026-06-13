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संजय कपूर की पहली पुण्यतिथि! एक्स हस्बैंड को याद कर इमोशनल हुईं करिश्मा कपूर, मगर यूजर्स ने 30,000 करोड़ को लेकर किया ट्रोल

Sunjay Kapur First Death Anniversary: बिजनेसमैन संजय कपूर की पहली पुण्यतिथि पर करिश्मा कपूर का इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उनको सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, उनके पति की 30,000 करोड़ की संपत्ति का कानूनी विवाद कोर्ट में है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 13, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:51 AM IST
संजय कपूर की पहली पुण्यतिथि! एक्स हस्बैंड को याद कर इमोशनल हुईं करिश्मा कपूर, मगर यूजर्स ने 30,000 करोड़ को लेकर किया ट्रोल
Image Credit: Sunjay Kapur First Death Anniversary

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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