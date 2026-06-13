Sunjay Kapur First Death Anniversary: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने अपने एक्स-हस्बैंड और जाने-माने बिजनेसमैन संजय कपूर की पहली पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. शुक्रवार को संजय की याद में करिश्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘संजय आप हमारे दिल में हमेशा रहोगे’. बता दें कि 12 जून, 2025 को 53 साल की उम्र में संजय कपूर का निधन हो गया था. वहीं, इस अब करिश्मा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है.
सोशल मीडिया पर लोग करिश्मा को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. दरअसल, संजय के निधन के बाद से ही उनकी 30,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है. इस वजह से कुछ सोशल मीडिया यूजर्स करिश्मा कपूर को ट्रोल भी कर रहे हैं. कुछ लोगों ने कमेंट में कहना है कि मामला 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का है, तो याद आना लाजमी है. सोशल मीडिया पर इस समय ऐसे ढेरों कमेंट्स और रिएक्शंस जमकर वायरल हो रहे हैं, जो लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.
करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी साल 2003 में हुई थी. इस शादी से उनके दो बच्चे हैं, जिनका नाम समायरा और कियान है. हालांकि, साल 2016 में दोनों का तलाक हो गया था, जिसके बाद संजय ने 2017 में मॉडल प्रिया सचदेव से तीसरी शादी कर ली थी. विवाद तब शुरू हुआ जब संजय कपूर की वसीयत में उनके दोनों बच्चों, समायरा और कियान का नाम शामिल नहीं था. विवाद इतना बढ़ गया कि करिश्मा कपूर ने अपने बच्चों के हक के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
अब इस विवाद में उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. प्रिया ने अदालत से एक खास मंजूरी मांगी है. उनका कहना है कि दिवंगत संजय कपूर के ईपीएफ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पैसे निकालने की परमिशन दी जाए. इस पैसे का इस्तेमाल करिश्मा के बच्चों की स्कूल फीस और पढ़ाई-लिखाई के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा. दरअसल, इससे पहले कोर्ट ने संपत्ति के झगड़े को देखते हुए संजय की पूरी जायदाद को फ्रीज कर दी थी.
वेब पोर्टल ‘लाइव लॉ’ के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर एक फॉर्मल नोटिस जारी किया है. इस याचिका पर 26 मई, 2026 को सुनवाई भी हुई थी. प्रिया सचदेव की इस अर्जी का मकसद कोर्ट के पुराने अंतरिम आदेश में थोड़ा चेंज और क्वालिफिकेशन मांगना है. इस कानूनी लड़ाई के बीच करिश्मा कपूर ने दूसरी शादी नहीं की है और वे सिंगल मदर बनकर अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही हैं. इन सब विवादों के बीच करिश्मा कपूर अपने काम पर भी पूरा फोकस कर रही हैं.
करिश्मा ने काफी लंबे समय के बाद क्राइम-थ्रिलर सीरीज ‘ब्राउन’ से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है. ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज 5 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हुई. इसमें करिश्मा ने ‘रीटा ब्राउन’ नाम की एक जासूस का किरदार निभा रही हैं, जो अपनी शराब की लत और अतीत के बुरे एक्सपीरियंस से परेशान है. अभिनय देव के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड हैं और हर एपिसोड लगभग 40 से 45 मिनट का है. ये सीरीज नोवेल ‘सिटी ऑफ डेथ’ पर बेस्ड है.