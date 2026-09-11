Add Zee Business As A Preferred Source
App

Karishma Kapoor ने खोली RK Studio की गणेश चतुर्थी की पुरानी यादें, बोलीं- ‘दादाजी के जाने के बाद बंद हो गई’

Karishma Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' में राज कपूर के दौर के आरके स्टूडियो की भव्य गणेश चतुर्थी की यादें शेयर कीं. जानें कपूर परिवार के गणेश उत्सव और बप्पा से भक्तों के अनोखे रिश्ते की कहानी.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 11, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:48 PM IST
Karishma Kapoor ने खोली RK Studio की गणेश चतुर्थी की पुरानी यादें, बोलीं- ‘दादाजी के जाने के बाद बंद हो गई’
Image Credit: करिश्मा कपूर

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
DUSU चुनाव: सेंट्रल पैनल में कुल 20 उम्मीदवार, 6 लड़कियों को भी मिला टिकट
2
3
4
5